Maestra convierte sus clases virtuales en un viaje: "¿Por qué no enseñar Historia desde dónde ocurrió?"

Así, la maestra de historia Cathy Cluck, es de imaginar, se disponía a preparar y realizar sus clases por Internet y a conectarse a través de computadoras con sus estudiantes cuando tuvo una idea singular. Dada la inevitabilidad de que ella y sus alumnos estarían en lugares diferentes, conectados por videoconferencia, y no juntos en el salón de clase, Cluck le propuso a la directiva de su escuela, la Westlake High School en Austin, Texas, emprender un viaje por Estados Unidos y, cada día, impartir sus clases remotas desde un lugar histórico diferente del país.



Ella lo bautizó el ’gran viaje por la historia estadounidense’.



’Es algo que nunca podría haber podido hacer en un año escolar normal… Estaba tratando de imaginar cómo hacer este año escolar más interesante y divertido para los chicos… Entonces se me ocurrió: ¿por qué no enseñar historia desde los lugares donde ocurrió?’, contó Cluck a Erin Donelly de Yahoo Life.

Así, desde el pasado 21 de agosto la maestra Cluck, que tiene 27 años de experiencia docente, ha saludado a sus alumnos desde un sitio histórico diferente y comenta con ellos los acontecimientos que allí sucedieron, su contexto, significado e implicaciones.



De acuerdo a Yahoo Life, Cluck ya ha visitado y dado clase desde el Monumento a Abraham Lincoln en Washington DC (la capital estadounidense), Jamestown, Virginia (el sitio del primer asentamiento inglés permanente en lo que hoy es Estados Unidos y, también, el lugar a donde fueron llevados los primeros esclavos provenientes de África), Yorktown (donde se libró una batalla decisiva de la Guerra de Independencia estadounidense) y Weehawken, New Jersey (donde Alexander Hamilton protagonizó el duelo fatal contra su rival Aaron Burr, un suceso que hoy es famoso por la notable obra teatral ‘Hamilton’ de Lin-Manuel Miranda).