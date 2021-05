Maestros de BC se suman a Marina del Pilar

Los trabajadores la educación de Baja California se sumaron este sábado al proyecto de la candidata a la gubernatura de la coalición ’Junto Haremos Historia en Baja California’, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien sostuvo una reunión con líderes y representantes del gremio en todo el estado, quienes reconocieron a Marina como la mejor opción para gobernar nuestra entidad.



En el encuentro, el maestro Mario Aispuro Beltrán, uno de los representantes del gremio reconoció el liderazgo de Marina del Pilar y señaló que la continuidad de la Cuarta Transformación es lo que necesita la educación de las próximas generaciones para enfrentar los retos y oportunidades de la actualidad.



Mientras que la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder del magisterio, sostuvo que los maestros tienen la confianza de que Marina del Pilar respetará los derechos laborales, refrendando el apoyo de los trabajadores del aula a la candidata a la gubernatura por Morena.



Por su parte, la abanderada de MORENA-PT-PVEM expresó que el magisterio es una de las bases de la sociedad y merece toda la atención y el respeto de las autoridades, por lo que refrendó su compromiso por impulsar las causas de los maestros a quienes reconoció como uno de los mayores pilares de esta sociedad.



La Maestra en Derecho agradeció a los presentes y se comprometió a retomar sus causas y defenderlas para que todos sus derechos sean respetados, como trabajadores y como educadores de los niños y jóvenes bajacalifornianos, y además resaltó que su coordinador de campaña, Catalino Zavala Márquez, fue recientemente secretario de Educación de Baja California y conoce ampliamente las necesidades del gremio.



Por otro lado, en un mensaje en sus redes sociales en el marco del Día Internacional del Trabajo expresó que las trabajadoras y los trabajadores mexicanos y bajacalifornianos han mantenido la defensa de sus derechos laborales, con la convicción de tener una vida mejor.



Marina del Pilar agregó que los trabajadores son parte importante del impulso de la Cuarta Transformación, lo que se refleja en acciones como la duplicación del salario mínimo, la prohibición de la subcontratación de personal, lo que elimina la explotación y beneficia a miles de personas de la clase trabajadora.



Otro punto que beneficia a los trabajadores es la instauración de la Zona Económica Exclusiva que reduce el IVA y el ISR, implicando más dinero en el bolsillo de las personas y generando más empleos, al mismo tiempo que no ha dejado de dar apoyos a jóvenes y madres solteras que trabajan para sostener a sus familias.



Asimismo, en la reunión con los docentes realizada en Casa Morena de Tijuana, expresó que se continuará defendiendo de los trabajadores tanto del sector público del privado, para lograr mejores condiciones para todos y por lo tanto abonar al desarrollo y prosperidad del estado y el país.



La lucha no ha terminado, porque no puede haber desarrollo económico sin bienestar social, con mejores salarios y condiciones laborales, con balance de vida familiar, con acceso a la salud y a la educación, con perspectiva del futuro y con esperanza para mejorar el porvenir de nuestros hijos’, finalizó Marina del Pilar.



Se reúne Marina del Pilar a líderes del béisbol

Como parte de sus actividades de este sábado, Marina del Pilar acudió a los campos de béisbol de la delegación Otay donde lanzó la primera bola del torneo infantil de béisbol, además se reunió con la mesa directiva de la Liga de Béisbol Infantil integrada por los líderes Manuel Viveros como presidente, Alberto Mejía como vicepresidente y Alberto Merlano como tesorero.



Ante ellos, la candidata escuchó de los líderes deportivos las necesidades de la liga y destacó la importancia que tiene el deporte para el desarrollo infantil, por lo que es un tema que hay que impulsar para mantener a los menores alejados de las conductas antisociales.



En la reunión a los campos de beisbol también acudió el director del Torneo de Beisbol, Arturo Chávez; la representante de Relaciones Públicas de la Liga de Beisbol Infantil, Yaneth Torres; Ángel Torres, titular de Innovación y Tecnología de la Liga y Manuel Castañeda, administrador de la Liga de Beisbol Infantil.