Maestros de la transa: los 6 que desaparecieron 78 mil millones

Por desvíos fraguados desde el gobierno estatal hasta aquellos tejidos desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, los políticos hidalguenses de entre todas sus carencias sí que han destacado en un solo rubro particular, aunque éste no sea motivo de orgullo: desviar recursos, donde una docena de ellos ha sido presuntamente responsable de dar mal uso a más de 78 mil millones de pesos del erario.



De acuerdo con las cifras oficiales de instituciones, está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) judicializar los casos para que, en su caso, no sólo sean llevados a la cárcel sino que puedan resarcir el probable daño económico en perjuicio de las arcas públicas.



Aquí el ranking de ellos.

1. Grupo Hidalgo, 44 mil millones



El llamado Grupo Hidalgo es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por gastos sin justificar que ascienden a más de 44 mil millones de pesos provenientes de la partida presupuestal 33701, clasificada como "Gastos de Seguridad Pública y Nacional", donde abusaron del rubro conocido como "misiones y objetivos confidenciales" para aparentemente poder saquear sin que pudiesen ser auditados.



Instituciones como la Secretaría de Gobernación, encabezada por el exgobernador Miguel Ángel Osorio Chong; el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), encabezado por Eugenio Ímaz Gispert; y la Procuraduría General de la República, encabezada en un principio por el también exgobernador Jesús Murillo Karam, además de otros órganos donde obra la participación de Damián Canales Mena, Jorge Márquez Montes y Frida Martínez Zamora operaron bajo un esquema diseñado para disponer de cantidades millonarias con total impunidad.



El monto de desvíos investigado por la autoridad es similar al total de recursos gastados por la entidad durante un año. Es más, si entre este grupo se gastaran 1 millón de pesos diarios todos los días que compone el año, sin descanso alguno, harían falta más de 120 años para poder agotar la cifra.



2. Grupo Núñez Soto, 17 mil millones



Uno de los casos que se mantiene en la “congeladora” también a espera de que la FGR decida integrar el expediente es el del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), donde la Policía Federal elaboró una investigación que involucra un probable desvío por la cifra de 17 mil millones de pesos durante la primera parte de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.



El principal sospechoso es el exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto director del GACM en 2014, además del exdirector general de obra del NAIM y exsecretario de Educación estatal Raúl González Apaolaza en conjunto Carlos Noriega, exdirector general de administración de GACM y actual director de Bancomext y Nafinsa. También aparece el nombre de Aurelio Marín Huazo.



3. Francisco Olvera, 7.9 mil millones



El exgobernador José Francisco Olvera Ruíz también ha estado bajo el ojo del huracán por diversas prácticas que habrían esfumado los recursos del erario público y que, como en los casos anteriores, quedaron en la impunidad, por lo menos hasta que la 4T se decida a investigarlos.



Fue la actual administración de Omar Fayad Meneses la misma que reveló que entre los 14 mil 834 millones de pesos que dejó de deuda el exmandatario hidalguense, al menos 5 mil 197 millones de pesos carecen de registro contable.



Aunado a lo anterior su mismo excolaborador, hoy preso, Pablo Pérez Martínez, señaló con pruebas en mano que Olvera desvió al menos 2.7 mil millones de pesos solamente de “pellizcos”, dejando entrever que el daño fue aún mayor del que él puede comprobar.



4. Grupo 3-A, 5 mil millones



El grupo político-empresarial integrado por David Penchyna Grub, Manuel Ángel Núñez Soto y Carlos Noriega Romero conforman las empresas 3-A Inmobiliaria y Maestranza Inmobiliare, a partir de la cual el exdirector de Infonavit pagó 5 mil millones de pesos a una empresa denominada Telra, misma que nunca prestó un servicio supuestamente pactado y, aunque no estaban obligados en forma alguna a otorgarle indemnización, le dieron la cantidad millonaria.



Telra tiene operaciones de negocios con las empresas del grupo 3-A, además que la camarilla ha construido más de 11 desarrollos inmobiliarios en el país; 5 de ellos llevan implícito el nombre “Ángel” en alusión al exgobernador hidalguense.



Penchyna Grub además, cuenta con más señalamientos por disponer hacer un uso discrecional de los recursos de Infonavit para sostener su modo de vida con cargo al erario.



5. Grupo Universidad, 3.4 mil millones



Gerardo Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad, actualmente se encuentra en calidad de preso en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el desvío de más de 58 millones de pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), mismos que habrían sido desviados triangulando recursos de la institución hacia las empresas universitarias, a partir de las cuales se hicieron pagos a empresas relacionadas con Sosa, sus cercanos y familia.



Aunado a lo anterior, la UAEH tiene recursos congelados por parte de la UIF que ascienden a más de 3.4 mil millones de pesos, los cuales, si bien están a nombre de la universidad, aún debe comprobar su legal procedencia a ojos de la institución dependiente de la SHCP.



6. Estafa Maestra, 1 mil 144 millones



La Estafa Maestra, como se conoce a las operaciones simuladas con las que se pretendió acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios a través de terceros con la intención de desviar recursos durante la administración de Francisco Olvera, también dejó un saldo negativo par las arcas públicas del estado y la nación.



En Radio y Televisión de Hidalgo fueron desviados 601 mdp, de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) fueron 200 mdp y de la Tecnológica de Tulancingo (UTecT) sumaron 93 mdp de acuerdo con los archivos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solamente de aquellas detectadas y perseguidas por la autoridad.



A las anteriores se suman otras universidades hidalguenses de las que este medio ha dado cuenta y que suman otras cantidades millonarias, como lo son la Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), la Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), la Tecnológica Superior de Huejutla (ITSH), el Tecnológico Superior de Occidente (ITSOEH) y la Tecnológica Tula-Tepeji (UTTT), mismas que habrían desviado en conjunto al menos 250 millones de pesos sólo con INCA Rural y Sagarpa bajo el mismo esquema de La Estafa Maestra.