PRIMORDIAL PARA EL GOBERNADOR OMAR FAYAD IMPULSAR Y APOYAR A LAS Y LOS ARTESANOS, EN MEDIO DE LA PANDEMIA: JOSÉ LUIS ROMO CRUZ



-Con la representación del titular del Ejecutivo, el secretario de la Política Pública encabezó la premiación de los concursos nacionales Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2020, en su Séptima Edición; y de Textiles y Rebozo 2020, en su Octava Edición, de los que Hidalgo fue sede.



El sector artesanal es de los más importantes para la administración de Omar Fayad, por eso es que en medio de esta pandemia es que se impulsan apoyos, programas y beneficios en favor de todos ellos, afirmó el titular de la Secretaría Ejecutiva de Política Pública Estatal (SEPPE), José Luis Romo Cruz.



Al encabezar, con la representación del gobernador Omar Fayad, la premiación de los concursos nacionales Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2020, en su Séptima Edición; y de Textiles y Rebozo 2020 en donde participaron artesanas y artesanos de diferentes regiones indígenas del país, Romo Cruz destacó la relevancia de este reconocimiento que se les hace, ya que en un entorno tan caótico, de crisis y cambios, los productos de los hoy galardonados reflejan las tradiciones y el trabajo que nos dan identidad; ’el esfuerzo de los artesanos no se frena y sus creaciones son herramientas para subsistir y de arte local, que fortalece el desarrollo nacional’, señaló el secretario Romo.



Acompañado de Emma Yanes Rizo, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y ante 42 participantes y ganadores, conectados de manera virtual a la reunión, José Luis Romo indicó: ’esta pandemia no nos ha frenado y no los ha frenado a ustedes artesanos de Hidalgo y de este país, porque en sus manos está una palanca muy importante para el desarrollo de México y de nuestro estado; vamos a salir adelante juntos, como lo ha dicho el gobernador Omar Fayad, con el espíritu de trabajar y crecer todos juntos’.



Con estos concursos, precisó el secretario, se ganan tres grandes cosas: primero, se premia y reconoce el valor histórico del medio de subsistencia que es el arte local, y se fortalece nuestra identidad.



Segundo, se da proyección a nuestras comunidades indígenas y artesanales, con el objetivo de reconocer el gran valor que tienen. Y tercero, regresamos a nuestras raíces para impulsar un desarrollo ascendente, citó Romo Cruz.



’Parte de lo que nos tiene aquí es la firma del convenio de colaboración entre gobierno del estado y el Fonart, que representa una palanca para establecer las bases y mecanismos de los hidalguenses y el desarrollo artesanal aquí en el estado de Hidalgo’, indicó el titular de la SEPPE.



En su mensaje, Emma Yanes Rizo manifestó que es la segunda ocasión en que los concursos se llevan a cabo fuera de la Ciudad de México, la primera fue en San Luis Potosí, se congratuló de la participación de los artesanos, quienes demostraron su fortaleza a través de sus creaciones, ’en medio de una pandemia que ha impactado a todos, en distintos rubros’.



Detalló que participaron 15 pueblos indígenas de todo el país y se galardonaron a 45 mujeres y 12 hombres.



El secretario de Cultura en Hidalgo, Olaf Hernández Sánchez, explicó que ambos concursos tienen el objetivo de incentivar la producción de grandes obras maestras del arte popular mexicano que se distingan por su aportación cultural y estética; reconocer a las y los creadores por su maestría en la ejecución de la técnica y los saberes artesanales, el buen manejo de los materiales, acorde con el aprovechamiento sustentable de los mismos en su entorno, para el fortalecimiento, promoción y difusión del arte popular como patrimonio cultural, material e inmaterial de México.



Enumeró diferentes apoyos que en Hidalgo impulsa el mandatario Omar Fayad, entre los que destacó el Programa Somos Hidalgo, para compra de productos artesanales en diferentes puntos de venta físicos, principalmente en Pueblos Mágicos y ciudades como Tula y Tulancingo.



Además, durante esta pandemia se han canalizado recursos económicos en apoyo para 138 grupos de artesanos. Subrayó que en estas ediciones de los concursos fueron ocho hidalguenses quienes destacaron y fueron premiados, originarios de Chilcuautla, Acaxochitlán, Molango, Tecozautla, Molango y Tulancingo.



En representación del gremio artesanal, Martina García Cruz, El Mejay, La Mesa, del municipio de Chilcuautla y ganadora del primer Lugar del concurso Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, por su obra ’camino de mesa de ixtle’, tejido en telar de cintura, agradeció este tipo de foros que los impulsa.