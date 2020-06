Maestros mexiquenses reclaman al gobierno del Estado de México pagos atrasados y plazas para 702 docentes

Toluca, México.- Guardando todas las medidas sanitarias, una significativa comisión de docentes antorchistas de diversos municipios, asistieron a la capital mexiquense para solicitar al gobernador Alfredo del Mazo Maza resuelva y otorgue los salarios caídos de 702 profesores, pues denunciaron que desde el mes de octubre de 2019 siguen dando clases sin sueldo, además, pidieron que sean reconocidas sus plazas y atiendan un sinfín de necesidades educativas que existen en las escuelas donde dan clases.



Durante el mitin que realizó el magisterio antorchista a un costado del Cosmovitral, declararon que al gobernador mexiquense no le preocupa la educación ya que no resuelve las necesidades de los docentes y se hace oídos sordos para no atender también las diversas problemáticas educativas que existen; al respecto el profesor Antonio Zacarías Mendoza quien iba al frente del mitin, señaló que las autoridades los mantienen en el olvido, la marginación y la desatención al no querer reconocer a los 702 maestros y entregar las Claves de Centro de Trabajo (CCT), a más de 12 escuelas de la entidad.



’Aquí en el Estado de México eso de que se toman decisiones firmes y resultados fuertes es una mentira del tamaño del mundo porque bastaría con ponerle atención a los docentes del Estado de México, quienes se las están viendo muy difícil por la falta de sus pagos, ya que los compañeros a pesar de buscar otros empleos o fuentes de trabajo para obtener ingresos aun así siguen atendiendo y al tanto de sus alumnos’.



El representante de los maestros también hizo de la opinión pública que no existe la infraestructura apropiada en las escuelas para tomar clases, además de que miles de alumnos, así como docentes no tienen acceso a internet para estudiar en la nueva modalidad en línea que han implementado las autoridades educativas a causa de la llegada de la pandemia al país, sin embargo, los encargados de la educación siguen formando



Al terminar su mitin los profesores dijeron regresar para seguir denunciando públicamente la insensibilidad del gobierno que encabeza Alfredo del Maza pues dijeron sigue sin hacer nada por resolver las necesidades de los docentes y estudiantes, además señalaron que mediante las redes sociales expondrán la multiplicidad de carencias y necesidades que tienen los alumnos y profesores de todo el Estado.





Estudiantes campesinos denuncian que desde hace cinco meses no han recibido la beca ’Benito Juárez’







*Al igual, mostraron que no pueden acceder a la página de las becas y registrarse en el padrón







Tejupilco, México.- Alumnos de media superior de zonas campesinas del sur del Estado de México, denuncian fallas y anomalías en la página oficial de registro de las becas ’Benito Juárez’ pues dijeron que desde el pasado jueves han intentado registrase y la página se cierra con el mensaje de no se puede acceder a este sitio, además los estudiantes revelaron que llevan cinco meses que no les ha llegado su beca agraviando más la situación, pues dijeron que derivado a la contingencia sanitaria por el Covid-19 sus papás se han quedado sin empleos y sin percibir un sueldo mientras dura el encierro.



Los estudiantes campesinos señalaron que han estado intentando registrarse desde el jueves pasado ya que se les dio como fecha de inicio ese día, pero denunciaron que fue un fiasco ya que no han podido registrarse y pues eso les ha generado mucho estrés aunado a ello que el gobierno federal y estatal no ayudan con alimentos y apoyos económicos a los sectores más precarios mientras dura el encierro, por lo que se han visto afectadas sus familias ya que los jefes de familia se quedaron sin empleo y un sueldo para poder comprar alimentos durante la cuarentena.



Así mismo dijeron que de recibir la beca ’Benito Juárez’ ayudarían un poco a contribuir a los gastos en sus hogares, pues muchos padres de familia en estos momentos se encuentran apretando las manos luego de que han pasado tres meses sin poder salir a trabajar para llevar el sustento a sus hogares y conforme van pasando los días de aislamiento ya no tienen que comer.



Cabe señalar que la falta de sensibilidad y humanismo por parte del gobierno federal y estatal al negar apoyos alimenticios gratis para todos los afectados y vulnerables durante la pandemia de salud, no entregado los apoyos sociales durante esta situación de salud en donde más los requieren las familias que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza.