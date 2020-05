MAESTROS SIN PAGO SE VUELVEN TENDENCIA EN TWITTER, EDO, MEX,

Ixtapaluca, Estado de México, 19 de mayo de 2020.- Este martes miles de maestros se manifestaron en redes sociales por la falta de pago y reconocimiento de las más de 700 plazas en los diferentes municipios del estado con el hashtag: #MaestrosSinPago, quedando en las tres primeras tendencias en todo el país en la plataforma Twitter con una cantidad de 65 mil mensajes; esperando que el gobernador Alfredo del Mazo Maza tome en cuenta la exigencia de los maestros.



En diferentes manifestaciones se le ha hecho saber al gobernador Alfredo del Mazo sobre el sentir de los docentes, que desde el mes de octubre del año 2019 no han recibido el pago correspondiente a su trabajo y se han mantenido frente al grupo durante el ciclo escolar. Y quienes a pesar de la cuarentena continuan dando clases vía digital.



La situación es alarmante en el tema de educación ya que se tiene en lista de espera el reconocimiento de más de 20 centros de trabajo a nivel estatal, de los cuales el gobierno se había comprometido en este ciclo escolar con el reconocimiento de 12 C.C.T; y que debido al cambio de directores en educación, nadie se ha hecho responsable del compromiso anteriormente señalado.



El aislamiento generado a causa de la pandemia y la nula atención por parte del gobernador del estatado ha provocado que los maestros padezcan de hambre ya que no tienen forma de obtener ingresos para comprar productos básicos, debido a la falta de pago por parte del gobierno estatal.



Y es que desde hace cuatro años el comité estatal magisterial ha emprendido una lucha contra el gobierno del estado, apoyando la gestión de plazas para más de 700 maestros que cumplen con su labor de enseñanza a más de 18 mil 445 alumnos a nivel estatal, petición que no ha sido atendida por el gobernador del estado.