Mafia centro-sudamericana controla México

PUES EN EL CENTRO COMERCIAL ANTARA, UNA MUJER PASEA CON UN PEQUEÑO TIGRE COMO MASCOTA Y NINGUNA AUTORIDAD TUVO LA ’OCURRENCIA’ DE DETENERLA PARA INVESTIGAR ESE CASO DE MALTRATO ANIMAL.



VIENTO EN POPA, LA RIFA DEL AVIÓN PARA EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE. COMPREMOS UN CACHITO PARA APOYAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL SECTOR SALUD.



Nuevamente comienza la embestida de los grupos donde las mafias internacionales usan a los migrantes como esclavos o ’mulas’ en el tráfico de drogas. Hace muchos años en la llamada ’zona china’ de Tijuana y Mexicali y Tapachula tuvimos muchas presiones cuando realizábamos una investigación sobre el tráfico y explotación esclavizada de chinos en esas zonas. Por alguna razón recuerdo que un grupo importante de periodistas de la zona nos aseguraban que en varios puntos existían túneles y zonas escondidas donde se esclavizaban a los migrantes que llegaban y tenían que trabajar un tiempo gratis, explotados y esclavizados para que pagaran sus gastos de importación de ellos y sus familias al continente americano y su posible paso a Estados Unidos, en la actualidad se sabe que desde el poder en la zona centroamericana, autoridades y políticos están involucrados en las mafias del narcotráfico y tráfico de gente para reiniciar las famosas caravanas hacia México y pasar a Estados Unidos, con ello nos generan un serio conflicto internacional, pero sobre todo, los grupos también se quedan y fortalecen a sus mafias en México y ya vemos algunas zonas de aumento a los delitos en varias partes de México, por ejemplo, en Oaxaca, con investigaciones adecuadas se ha logrado en varios golpes desmantelar a muchos grupos de colombianos que han introducido los préstamos de ’gota a gota’, los robos, secuestros y tráfico de drogas, armas y gentes en la región y esto es muy importante porque se puede romper la columna vertebral de las mafias en la región. Pero, curiosamente, casi todos están ilegalmente en el país y se asegura que muchos vienen como ’mulas’ y traficantes en barcos, submarinos y avionetas que trafican drogas desde Colombia y Venezuela que llegan a la región del Istmo y se quedan en el país y la zona.



Los montos de dinero que anteriormente se deberían trasladar hasta Colombia y Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y otras partes, ahora los dejan en México para que se destine a los préstamos con el sistema de ’gota a gota’ controlando, principalmente, a las centrales de abastos porque ahí se requieren enormes cantidades de dinero efectivo para las operaciones y además, controlan los flujos financieros por medio del transporte organizado de los productos que se comercializan y pueden justificar millones de pesos así como manejar, con mejor eficiencia, el tráfico de armas, gente y drogas a cualquier parte del país, es por eso que ahora vemos su fuerza organizada en muchas regiones y el manejo con otras organizaciones delictivas y para militares ya que cuentan con una gran experiencia en las negociaciones y el manejo de los grupos paramilitares y guerrilleros en algunas regiones de México de acuerdo con su enorme experiencia adquirida, por años de operación de la ’narcoguerrilla’ y la de las fuerzas paramilitares que les permitieron controlar la producción de cocaína, mariguana y drogas de diseño, y con ello, abarcan ya muchos mercados desplazando a los grupos de México que se han visto debilitados en su operación con los acuerdos ordenados por el presidente y las acciones conjuntas con los norteamericanos.



Pero además, importan a los mejores hombres y mujeres especializados de sus países para que organicen los robos, secuestro, trata y prostitución con los sicarios necesarios para la operación y control, con ello lo que anteriormente fuera el manejo de los grupos mexicanos, ahora son desplazados por esos grupos que se obligan a salir de sus países ante los acuerdos de paz, y por ello, las operaciones financieras que desplazan al mismo sistema bancario sin que las autoridades hagan algo para evitar esta nueva invasión y ellos son los que ahora organizan las caravanas de migrantes con el doble objetivo de traslado de drogas y trabajo esclavizado en muchos sitios. Las Nuevas relaciones que se organizan con los grupos y partidos políticos son abiertas y ya en muchos lugares si no operan directamente en el manejo político, cuando menos incursionan por medio del subsidio o patrocinio de políticos y grupos con lo que van avanzando en la narco política tal como lo vemos ahora, lo lograron en El Salvador, donde a un ex presidente lo controlaron por medio de los MARA SALVATRUCHA y los acuerdos en la operación paramilitar y política de la región.



Por el momento en México estamos empeñados en atender la pandemia de salud, lade seguridad y la económica, además del enredo político en que estamos en muchos sitios con organizaciones debilitadas y con guerra internas de control en el llamado grupo de Morena, que en vez de estar unidos desunen y pelean con las tribus para repartirse puestos y presupuestos en el país y esto permite que muchos políticos nacionales y los operadores de la nueva mafia que ahora opera en México, entren en todos los niveles y vayan controlando muchos sectores estratégicos, incluyendo territorios que ahora, en los centros urbanos, son manejados por las pandillas y donde operan el control total de colonias pobres y clase medieras en todo el país por medio del transporte de moto taxis y del patrocinio de grupos de dirigencia ’social’ que ocultan a las pandillas, claro que, seguramente, nuestros centros de inteligencia y de seguridad tendrán una idea de lo que ahora sucede, pero lo que es seguro que no meten mano para el control, por esa razón, atados de manos, avanzan las nuevas mafias centro-sudamericanas con el mercado y trampolín más importante, porque controlan al país y operan para el mercado mundial desde México y esto es grave y peligroso, incluso para la seguridad de muchos políticos, empresarios y financieros que están en peligro , incluyendo a los políticos y funcionarios del actual gobierno. Así que mucho ojo o perdemos la seguridad de México.



