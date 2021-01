Mafia de Ricachones Aliados del Poder......

EMPIEZA A DESPEJARSE LA VERDAD DE LO SUSCEDIDO A LOS 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA EN GUERRERO, SIN DUDA TNENDREMOS UN ENORME POZO DE MENTIRAS Y DE LO QUE PUEDE SER UN PROCESO DE LA FAMOSA GUERRA SUCIA INICIADA EN AQUEL ESTADO CUANDO LOS GRUPOS MAGISTERIALES SE REBELABAN CONTRA LOS CACICAZGOS E INICIARON LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS.



Desde aquellos años, en tiempos de Luis Echeverría y de Díaz Ordaz la represión que venía junto a la acción de México en la llamada Guerra fría operada por los Estados Unidos para controlar las insurrecciones de los países en contra de la represión, la explotación y el imperialismo gringo daban paso a que con dicho pretexto y con la acción coordinada que se esconde hasta hoy en día de que importantes funcionarios de la época, incluyendo a expresidentes, eran empleados de la CIA y que operaron las intrigas para tratar de imponer en México un golpe militar como parte de la política norteamericana en la Guerra Fría. Así se generó la fuerza y brutalidad increíble de la DFS, de la Brigada Blanca y de los organizaciones ligadas al ejército, policías y empresarios que daban paso a la desaparición de luchadores sociales por medio de las torturas y la represión generalizada al grado de que se sabía que muchos guerrilleros fueron lanzados vivos desde helicópteros y avionetas a mar abierto para desaparecer toda evidencia de sus métodos e impedir las investigaciones. Guerrero, Chihuahua, Sonora, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco y otros más, junto a sus centros de estudio, fueron las víctimas de esa guerra sucia encabezada por las mismas autoridades mexicanas y que han sido la base de lo que se ha vivido en el caso de la desaparición de los 43 normalistas, así que las investigaciones destaparán los rezagos de aquellas organizaciones represivas que siguieron operando desde el EMP y los grupos especiales controlados en Gobernación y en las policías en sus sectores políticos de represión tal como lo evidenciaron en la represión y matanza de 1968.



Si bien las cosas se les enredaron con el proceso de sucesión presidencial adelantada y las ambiciones de los grupos que buscaron y controlaron el poder desde 1968, no se podrá negar que en el inter siguieron las represiones generalizadas para eliminación de dirigentes sociales y de impedir la organización popular, por tal motivo, analizando los temas y el desarrollo del proceso en México se dio paso a que el mismo gobierno generara la ’reforma política’ con el fin de dar entrada a la legalidad a cientos de militantes de los grupos de oposición e impedir con ello que se fueran a radicalizar en los movimientos guerrilleros, así se les brindaron las facilidades para captarlos en el sistema y dar un aire de democratización y libertad a los gobiernos y gobernantes en turno, aun cuando ellos eran la base de la represión más brutal que se haya dado en el país. La ambición y el oportunismo invadió a muchas organizaciones y de ahí se fueron dando las divisiones de las tribus de ’izquierda’ que se generaban desde los centros universitarios, lugares donde se habían refugiado los luchadores sociales ante la falta de organizaciones políticas y de mecanismos de participación, por ello, así se fueron generando varios grupos y partidos de ’izquierda’ y eliminaron y neutralizaron las acciones de los luchadores sociales que no admitieron esa trampa del estado mexicano y es, hasta el día de hoy, que la pugna continúa entre esos grupos y las ambiciones dan paso a los puestos y presupuestos de los que gozan muchos de los beneficiarios del movimiento estudiantil y de otros más que fueron liquidados o neutralizados, por este proceso ahora los centros universitarios son los que no se mueven para demandar las soluciones sociales y políticas o económicas que afectan a la sociedad y es por esa razón que la formación de cuadros de lucha y de transformación se han quedado en el nivel de los ’intelectuales orgánicos o en los lidercillos de las tribus políticas que militan en los diferentes grupos de poder’, eso sí, no dejan de mamar del presupuesto nacional y son los primeros que reclaman los puestos y presupuestos bajo el criterio de que son ’luchadores sociales’ cuando en la realidad son simples vividores sociales de la política de la ’oposición y de la ambición’.



Cuando se analiza lo que ahora ocurre en el país uno se da cuenta de que el presidente está más que solito, solitito, y su lucha es particular dejando que las tribus y los ambiciosos se peleen por los huesos y dejan hacer las cosas a su manera, por esa razón, cuando se habla de que se termina con la podredumbre y la corrupción uno se asombra de que es mucho blablá y pocos resultados y que los corruptos y rateros incluyendo a muchos que se aparearon en las filas de MORENA y son parte de la zona fifí que ha protegido a los saqueadores y entreguistas, siguen en la impunidad, y que lo que era la mafia del poder sigue ahora como los aliados del poder, y que entre ellos existen los principales saqueadores de los recursos nacionales, de los beneficiaros del FOBAPROA que además se llenan de recursos para el beis bol cuando no hay para medicamentos, y de los muchos políticos que amparados en la ’oposición’, en su momento dieron recursos al movimiento de AMLO o se plegaron a sus filas sin tener la conciencia social y política de la lucha transformadora que se requiere en el país, por esas fallas tan evidentes y esas acciones sin resultados, muchos, dudan en dar su aporte definitivo a la transformación porque lo que se ve es que los fifís están al mando de la economía y mantienen el poder real que genera o paraliza el desarrollo de México y es así que no todos nos podemos explicar que siguen utilizando los bienes y fondos públicos, esos grandes ’empresarios’, para continuar haciendo sus negocios privados, y hay cosas que distraen pero no solucionan los graves problemas nacionales, como lo vemos con la desaparición de los 43 normalistas. Ahí siguen los ricachones, los ambiciosos y los políticos que protegieron esa represión…