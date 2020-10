Mafias inmobiliarias destrozaron Acapulco y no lo vieron como un destino sustentable: Javier Solorio

El síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, informó que las mafias inmobiliarias que llegaron con la promesa de detonar el desarrollo económico del puerto, fueron los encargados de destrozarlo, debido a que no lo vieron como un municipio sustentable y ahora hay descargas de aguas negras a los cuerpos de agua, lo que contamina los ríos y lagunas.



En conferencia semanal de Acciones y Resultados, Solorio Almazán comentó que constructoras foráneas en contubernio con autoridades neoliberales, mintieron en torno a la modernización del puerto, ’muchas de estas empresas obraron 31 desarrollos turísticos en la zona Diamante (alrededor de cinco mil departamentos), los cuales descargan en una planta tratadora de Protur, pero en 19 de ellas no se sabe a dónde van a parar las aguas negras’, mencionó.



Manifestó que ’políticos vividores y charlatanes que ahora quieren ser gobernadores, fueron los que comenzaron con la tragedia de Acapulco y no es hablar mal del destino de playa, sencillamente es señalar los errores que en la actualidad, pueden convertir a la laguna de Tres Palos en una fosa séptica’, manifestó.



Añadió que a la compañía Homex se le ha declarado como non grata, ya que no entregó terrenos para la construcción de escuelas en los desarrollos inmobiliarios, los cuales también sufren de la falta de tratamiento de aguas negras, lo que se complica en temporada de lluvias, finalizó.