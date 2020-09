Magistrados del TEEH no dan una: les corrigen plana y Baptista va por alcaldía de Tula

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no dan una o bien, se rigen fuera de la Ley para complacer a sus patrones. Y es que el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acordó revocar la sentencia que habían dado con anterioridad al haber retirado la candidatura de la alcaldía de Tula de Allende por el partido Movimiento de Regeneración Nacional a Ricardo Baptista.



Ante la resolución, el morenista interpuso un juicio ciudadano para la protección de sus derechos político-electorales ante el TEPJF, expediente ST-JDC-136/2020 que fue resuelto por unanimidad.



El secretario de General de acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Antonio Rico Ibarra, señaló que en el proyecto se calificaron fundados los agravios expuestos por el diputado local con licencia de Morena y suficientes para revocar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.



De esta manera, el diputado local con licencia volvería a la contienda electoral tras impugnar la decisión del TEEH, que había resuelto, en el expediente TEEH-JDC-170/2020, retirarle la candidatura por no haber acreditado los 90 días previos a la jornada electoral de separación de su cargo en el Congreso del estado, pues sólo justificó 86 con la sumatoria de las dos ocasiones en las que dejó la curul.



No obstante, la sala regional declaró fundados los agravios debido a que los acuerdos sobre la suspensión de la jornada electoral del INE y el IEEH, dados el 1 y 4 de abril, respectivamente, no surten efectos jurídicos plenos para Baptista sino hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación y el Periódico Oficial del Estado. Con información Edith Hernández | Quadratín Hidalgo