Magnífico, plantear que Morena cierre la puerta a los que han fallado al pueblo: Jacko Badillo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero y de la asociación civil JACKOmienza, Joaquín Badillo Escamilla, consideró magnífica la propuesta hecha por aspirantes a la dirigencia nacional de Morena de no dar cabida a personajes que ya tuvieron cargos de representación popular por otros partidos y le fallaron al pueblo.



Jacko Badillo coincidió también en los llamados que han hecho la mayoría de los aspirantes tanto a la presidencia como a la secretaría general del Movimiento de Regeneración Nacional, de buscar la unidad y la reconciliación, "porque es un buen mensaje que nos mandan a la sociedad civil que, quiérase o no, nos mantenemos atentos al proceso de renovación de dirigencia del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador".



En el marco de las visitas que en los últimos días han hecho a Acapulco diversos candidatos a la dirigencia morenista, Joaquín Badillo dijo que le llamó la atención el pronunciamiento hecho por la candidata a secretaria general, Citlalli Hernández, en el sentido de no permitir que personajes que ya fueron representantes populares por otros partidos y no dieron resultados, hoy pretendan llegar nuevamente abanderando a Morena.



"Quienes ya tuvieron su oportunidad y no solamente no dieron resultados, sino que ocuparon los cargos para enriquecerse o cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones, creo que deben tener una poquita de vergüenza; qué bueno que Morena se abra a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a la gente que, fuera de la política, luchamos por tener un país, un estado y un municipio mejores, y que sin duda podemos fortalecer esa lucha desde los espacios de gobierno", expresó el dos veces candidato a la alcaldía porteña.



En ese sentido, Jacko Badillo se dijo dispuesto a medirse en encuestas con quienes aspiren a servirle a Acapulco desde la presidencia municipal, siempre en un ánimo de civilidad, respeto y cordialidad, pues a final de cuentas, resaltó, debe prevalecer el interés superior de mejorar las condiciones de vida de nuestros paisanos acapulqueños, por encima de cualquier ambición personal, rubricó.