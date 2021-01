Mala propuesta de Marko Cortés

Aunque a muchos no les agrade, la alianza entre PRI, PAN y PRD –denominada Va por México–, puede resultar acertada para restarle poder a Morena en las próximas elecciones del 6 de junio, en particular para quitarle la mayoría tanto en la Cámara de Diputados federal como en los congresos locales, que resultan indispensables para lograr reformas constitucionales.

También podría ser positivo para evitar que el actual partido mayoritario gane más gubernaturas, donde al postularse a candidatos de esos tres institutos políticos se pueda tener mayores posibilidades de una victoria en las urnas, con lo que se acotaría el poder presidencial sobre los estados, pero hasta ahí es suficiente.

Por eso resulta inconveniente la propuesta de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, para abrir la posibilidad de que la alianza Va por México analice la conveniencia de postular a aspirantes de Morena no favorecidos en sus encuestas internas y quedaron marginados, con la principal condición de que deben reconocer públicamente que las actuales condiciones en México no van bien y se necesita un cambio de timón.

Si bien los simpatizantes del actual régimen acusan a la alianza PRI-PAN-PRD de ser al menos antinatural, debido tanto a sus orígenes como a sus propósitos políticos, en caso de respaldar a un morenista inconforme no solo las críticas serían mucho mayores, además serían señalados como interesados en alcanzar el poder y la victoria de cualquier forma, sin importar principios ideológicos.

Además, ¿quién garantizaría que en caso de ganar respeten su palabra de descalificar a la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reconsideren su postura y le reconozcan como la máxima autoridad política en el país? Tan solo quienes han expresado su inconformidad por ser marginados ya incumplieron el acuerdo firmado de reconocer los resultados de la encuesta de la dirigencia morenista y apoyar al ganador.

Si en realidad se consideran como quienes pueden ganar las elecciones, incluso sobre sus compañeros de Morena, entonces que acudan con los otros partidos, varios de ellos dispuestos a quedar bien con López Obrador, entonces que ellos los postulen y demuestren tener el respaldo ciudadano.

La alianza Va por México debe mantenerse firme con sus propios militantes, sin intentar captar a otros políticos chapulines que no pueden garantizar, en realidad, ser críticos y diferentes al gobierno federal para trabajar con otras líneas políticas, muy ajenas a la 4-T.