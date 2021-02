Malas noticias en enero

El discurso oficial insiste en que tanto la economía como la pandemia de coronavirus van a mejorar y que pronto saldremos adelante, la terca realidad demuestra otras situaciones y no se advierten mejorías, incluso podría calificarse de negro el saldo reportado en enero de 2021 en ambas cuestiones.

En materia de coronavirus el primer mes de enero además de haber sido el del mayor número de decesos con casi 33 mil, el más elevado en contagios con casi 438 mil, registra lo diez días más graves a lo largo de toda la pandemia: el peor día fue el 21 de enero, con mil 803 muertes; el segundo peor fue el 26 de enero con mil 743 y el tercero fue el 27 de enero con mil 623 muertes.

Cuando se anunció que en Campeche, que había permanecido varias meses en verde en el semáforo epidemiológico, se decidió vacunar a los maestros para acelerar el regreso presencial a clases, el fin de semana se anunció que pasaba a amarillo y junto con Chiapas son los únicos ubicados en ese color; de los 17 estados en color naranja, las autoridades de Salud reconocen que diez están más cerca del rojo, donde permanecen cinco estados.

Entonces la estrategia de vacunar a profesores en Campeche resultó fallida, ya que no se ha terminado de inmunizar a los doctores que combaten al coronavirus, y ahora falta confirmar si existe una nueva variante de la cepa que habría aparecido en Jalisco.

Pero en el terreno de la economía tampoco existen buenas perspectivas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la estimación del Producto Interno Bruto arrojó que en 2020 por la crisis del Covid-19 hubo una caída del 8.6% anual, la mayor desde hace 88 años, cuando se contrajo 14% a consecuencia de la llamada Gran Depresión, además de que en 2019 el crecimiento apenas fue de 0.1%.

Los anteriores registros negativos en la economía sucedieron en 1995, con menos 6.26%, por la llamada "crisis del tequila", mientras que en 2009 fue superior a menos 5%, debido a los efectos de la crisis desatada en Estados Unidos.

En resumen, con los resultados oficiales divulgados por el Inegi demuestran que de ninguna forma se avizora una pronta mejoría en salud y economía.

Lo peor es que tampoco se advierte que existan cambios en las estrategias de salud y económicas, por lo que debemos estar conscientes de que la mejoría no será a corto plazo y, por lo tanto, debemos prepararnos para que se prolonguen las crisis en esas áreas.