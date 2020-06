Malbéne, ya se sabe, es un reconocido teólogo de nuestro tiempo. Sorprende por lo mismo que en reciente entrevista a Tele UE haya dicho: ’La teología es una de las más imaginativas formas de la literatura de imaginación’.



Su artículo en el último número de ’Iter’ hace honor a esa frase. En él escribe:



’Dios hizo la luz. Para que haya luz, sin embargo, es necesario que haya oscuridad. De otro modo la luz no sería necesaria. La luz existe sólo porque existen las tinieblas. La luz se explica por las sombras’.



Añade el lovaniense:



’Lo mismo sucede con el bien. Para que exista debe existir el mal. No fue el demonio, entonces, el creador del mal. Lo hizo el mismo Dios que creó el bien. Al hacerlo creó también la libertad del hombre, supremo don que nos distingue de todas las demás criaturas y que no habría podido ser si el Creador no hubiera dado a los humanos opciones entre las cuales escoger. En eso consiste fundamentalmente la libertad humana: en la posibilidad de elegir, ya sea entre el bien y el mal o entre dos marcas de jabón. Si sólo existiera el bien el hombre no sería libre’.



Las tesis de Malbéne no siempre son claras y entendibles, pero invariablemente dan materia para la reflexión.







¡Hasta mañana!...