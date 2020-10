Malbéne, controvertido teólogo, parece gustar de la polémica. Suele decir, no sin ironía: ’Si mis colegas están de acuerda con algo que dije, eso quiere decir que estoy equivocado’.



En su último artículo para ’Lux et vita’ Malbéne escribió lo siguiente:



’No es que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza; más bien fue el hombre el que hizo a Dios a imagen y semejanza suya. El del Antiguo Testamento es un dios antropomorfo, a la manera del que los griegos inventaron; un dios con pasiones humanas. Al menos las de Zeus se relacionaban casi siempre con la mujer, pero las del dios anterior al cristianismo eran pasiones de ira, de castigos y venganzas. Fue necesario que Dios se acercara al hombre para que el hombre se acercara a Dios. No es posible entender lo humano sin lo divino, pero tampoco podremos entender lo divino sin lo humano’.



A veces los textos de Malbéne se prestan a confusiones. ’Pero la confusión no es mía’, asegura el lovaniense.



¡Hasta mañana!...