Malestar entre trabajadores del Ayuntamiento de Tezoyuca por descuento "Voluntario" a su salario

Tezoyuca, Méx., a 1 de abril. - Todo un escándalo ha surgido al interior del ayuntamiento de Tezoyuca, después de que con carácter de voluntario (Obligatorio), Diana Chávez Hernández, presidenta municipal, a pedido a todos los empleados de confianza a donar el 15 y en algunos casos el 20 por ciento de su sueldo para apoyar a personas vulnerables ante esta contingencia del Coronavirus.



Con un documento membretado, Chávez Hernández, hace firmar a todo su personal de confianza para que donen dicho porcentaje de la segunda quincena del mes de marzo y la primera quincena de abril y así demostrar quien esta con ella y quién no.



Los trabajadores, quienes piden omisión en su identidad por las represalias, han señalado que, con el documento ya firmado, desde la tesorería les descuenta a sus salarios y el dinero recaudado supuestamente será para apoyar a familias de este municipio que vivan en situación de vulnerabilidad.



Los trabajadores de esta alcaldía, señalan que esta podría ser una buena acción, "sin embargo como se podría tener la verdadera certeza que la alcaldesa morenista, Diana Chávez, realmente va a donar su 60 por ciento de la segunda quincena del mes marzo y la primera de abril, si ella maneja a su antojo los recursos de la tesorería, quien informará realmente de cuánto se juntara".



Agregaron que para esta acción no hubo ninguna consulta para realizar esta colecta y para muchos es una arbitrariedad. "La presidenta prometió en campaña que se bajaría su sueldo a la mitad y hasta este momento no lo ha hecho, como quiere que le creamos", dijeron.