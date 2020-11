Malos datos de ventas minoristas en octubre enfrían a las bolsas

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 17, NOVIEMBRE, 2020, 10:02 AM

eToro

BOLSAS EN EL MUNDO







Londres, 17 de noviembre de 2020. Los mercados se han detenido a tomar aliento este martes, con el FTSE cayendo un 1.3%, reporta la plataforma global de inversiones eToro, debido a que la libra esterlina gana terreno y aumenta la presión sobre un acuerdo comercial Brexit.



Las bolsas de EU abren a la baja este martes, con el Dow Jones cayendo 1.2%. Hay datos económicos no satisfactorios prediciendo una recaída económica en el cuarto trimestre, pese a buenas noticias corporativas.



En Estados Unidos, las ventas minoristas se incrementaron en 0.3% en octubre, por debajo del 0.5% esperado por los analistas, Además, las ventas para septiembre se revisaron a la baja, subiendo 1.6%, en lugar del dato anterior de 1.9%. Esto hace mal juego con la cifra de confianza del consumidor para octubre, que bajó a 100.9 puntos el viernes pasado, en previsión de un endurecimiento de las condiciones económicas en el cuarto trimestre.



Igualmente, un comité técnico de la OPEP+ estimó que la demanda de petróleo se incrementará en 6.2 millones de barriles, 300,000 barriles menos que en el dato anterior.



Esta mañana, Walmart informó que sus ventas mismas tiendas se incrementaron 6.4% en el tercer trimestre, por encima del 4.16% estimado por los analistas. Las ventas en línea son responsables por este impulso, al haber crecido 79%, en donde se incluyen artículos como electrónicos, ropa y abarrotes. En su reporte, el CEO Dough McMillon se mostró confiado en que estas conductas de compra persistirán en el futuro. Las ventas totales de Walmart sumaron 134,700 millones de dólares en el periodo y la utilidad por acción fue de 1.34 dólares. Sin embargo, la acción iba a la baja en 1.7% esta mañana ante la noticia de ventas minoristas, la falta de novedades sobre Walmart+ y el anuncio de Amazon de que abrirá un negocio de farmacia que fortalecerá la oferta para sus clientes prime.



Tesla al S&P500, sube 12%



El otro titular importante que aterrizó ayer después del cierre del mercado fue la noticia de que Tesla se incorporará al S&P 500.

Eso significa una gran cantidad de fondos pasivos, que contienen miles de millones de dólares en activos y que están siguiendo el índice, se verán obligados a comprar la ponderación adecuada de las acciones de Tesla. El precio de las acciones subió más de 12% esta mañana, rozando los 459 dólares por acción. Entraría inmediatamente en el índice entre las 10 principales acciones por capitalización de mercado y el 21 de diciembre durante el reequilibrio trimestral.



Esto sigue centrando la atención en los fabricantes de automóviles eléctricos, al igual que hemos visto grandes aumentos en los precios en pares del sector como Nio a medida que la competencia se intensifica y solo sirve como confirmación de que hay mucho más por venir en este campo.



Ayer dominaron los titulares la noticia de que la vacuna Covid-19 de Moderna ha demostrado una eficacia del 94,5% en un ensayo de última etapa, una semana después de que Pfizer informara resultados similares en su propio ensayo. Se esperan más datos del estudio a finales de este mes y Moderna dijo que planea pedir a las autoridades de salud que autoricen la vacuna a principios de diciembre.



Al igual que con Pfizer, los mercados de valores se dispararon en todo el mundo y los valores más afectados por la pandemia fueron los principales ganadores. En el S&P 500, el sector energético aumentó 6.5%, mientras que el sector financiero y el industrial ganaron cada uno más de 2%.



La propia Moderna ganó un 9.6%, llevando su ganancia del año más allá de la marca de 400% y su capitalización de mercado a más de 35,000 millones. En particular, la atención médica fue el único de los 11 sectores de S&P que arrojó un rendimiento negativo ayer, y el precio de las acciones de Pfizer en realidad se conserva 5% abajo en lo que va del año.



A fines de la semana pasada, el estratega en jefe de acciones de Goldman Sachs en Estados Unidos, David Kostin, dijo que la firma ha mejorado su calificación del sector de la salud de Subponderar a Sobreponderar, y señaló que el sector se cotiza a su valoración relativa más baja en al menos 40 años. El lunes, también se informó que Berkshire Hathaway de Warren Buffet realizó nuevas inversiones en farmacéuticas durante el tercer trimestre, incluidas Abbvie, Merck, Pfizer y Bristol-Myers Squibb.



Fuera de las acciones, y a pesar de las noticias sobre vacunas, el oro se ha mantenido más firme tras la caída de la semana pasada. El metal precioso se mantiene cerca de la marca de 1,900 dólares, por debajo de los máximos de 2,000 vistos en agosto, pero aún con ganancia de 28% en términos anuales.



El Promedio Industrial Dow Jones abrió el camino ayer en Estados Unidos, cerrando el día con un alza del 1.6%, mientras que el S&P 500 subió 1.2% y el Nasdaq Composite 0.8%. En un casi espejo del rally del lunes de la semana pasada después de las noticias sobre la vacuna Pfizer, Boeing, Chevron y Walt Disney Co lideraron el Dow después del anuncio de la vacuna de Moderna. El trío cerró el día 8.2%, 7.1% y 4.6% más alto respectivamente.



S&P 500: +1.2 lunes, +12.3% en el año

Dow Jones: +1.6% lunes, +5% en el año

Nasdaq Comp.: +0.8% lunes, +32.9% en el año



FTSE 100 continúa recortando ganancias



Tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 se subieron a las noticias de Moderna, subiendo 1.7% y 1.8% respectivamente. En el último mes, el FTSE 100 ha subido más de 9%, y su pérdida anual hasta la fecha se ha reducido a -14,9% desde el -30% en el que se encontró durante su punto más bajo.



El lunes, tres acciones del FTSE 100 cerraron el día con más de 9% de alza: Rolls Royce Holdings, la firma de hoteles y restaurantes Whitbread e International Consolidated Airlines Group. Al igual que en EU, a los gigantes del petróleo también les fue bien, con Royal Dutch Shell y BP al alza 6.3% y 5.9%. En el otro extremo del índice, Ocado tuvo el peor desempeño del día, cayendo 4.1% en respuesta a un potencial regreso a la normalidad y la probabilidad de que ello obstaculice el crecimiento de las compras de comestibles en línea. Just Eat Takeaway cayó 3.3%.



En la parte superior del FTSE 250 se encontraban Cineworld Group, la empresa de jubilación Just Group y la empresa de cruceros Carnival, tres de las seis empresas del índice que subieron ayer en dos dígitos.



FTSE 100: +1.7% viernes, -14.9% en el año

FTSE 250: +1.8% viernes, -10.4% en el año



Qué Vigilar



Home Depot: Reporta resultados trimestrales hoy, después de anunciar un acuerdo de 8,000 millones de dólares para adquirir HD Supply Holdings, que distribuye productos para el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones. Sin duda, la adquisición será un punto clave en la llamada de resultados de la empresa, al igual que las ramificaciones de una vacuna eficaz para la empresa. Las acciones de Home Depot han subido 28% en 2020, ya que los consumidores en casa han asumido proyectos de mejora, pero ese aumento de la demanda puede no ser sostenido si se vuelve a la normalidad.



Ventas minoristas en EU: Los datos de ventas minoristas de octubre se informarán hoy en EU, después del informe del viernes de que la confianza del consumidor recibió un golpe inesperado en noviembre. Las expectativas son que las ventas minoristas registrarán un sexto mes consecutivo de ganancias para octubre.



Esquina Cripto



El alza del bitcoin continúa mientras los expertos creen que podría "hacer un Tesla"



Los partidarios y analistas de criptoactivos están cada vez más divididos sobre las perspectivas del bitcoin, en medio del aumento continuo de su precio.



El bitcoin saltó por encima de los 16,000 dólares esta semana en medio de noticias de otra vacuna contra el coronavirus, esta vez de Moderna.



Tyler Winklevoss, director ejecutivo de Gemini y multimillonario de bitcoins, dijo recientemente que espera ver un precio récord antes de que termine 2020.



A pesar de que el precio ha subido de 10,000 a casi 14,000 en menos de un mes, todavía no se ha disparado. Cuando comencemos a ver subidas de 3-5k, entonces los alcistas estarán en estampida’, dijo en Twitter.



El economista y analista de mercado Alex Kruger agregó que cree que la criptomoneda podría terminar teniendo un repunte similar al de ’Tesla’ en los próximos meses.



’Me han preguntado si hay un nivel en el que reduciría significativamente mi exposición a bitcoins. No lo hay. Hay niveles en los que reduciría la exposición si la acción del precio intradía y/o las métricas de financiación indican que pueden estar colocando un techo local. Eso es todo. BTC podría causar asombro en los próximos 2-3 meses: hacer un Tesla. El perfil de retorno sigue siendo asimétrico".