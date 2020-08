Maltratan trabajadores del ISSSTE a derechohabientes

Derechohabientes de la Delegación en Acapulco, del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunciaron abuso de autoridad y maltrato por parte del personal de la dependencia, toda vez que además de exponerlos al sol por varias horas, les cobran hasta 200 pesos por una copia, pese a que hay personas que acuden de otras partes de Guerrero.



La queja fue recibida por reporteros de Códice 21, cuando una señora de la tercera edad que omitió su nombre, fue rechazada por los trabajadores del ISSSTE, quienes argumentaron que por ser la 1 de la tarde, ya no podrían atender a más usuarios.



’Por favor vengo de Iguala y me vine desde temprano. Horita sólo me hizo falta una copia y ya la traigo conmigo. Se lo ruego no me dejen fuera’, imploraba la anciana, mientras la mujer que tomaría sus documentos guardaba sus pertenencias para retirarse del sitio.



Es común, todos los días observar una fila larga de personas en las instalaciones de la Delegación del ISSSTE, ubicada frente al Club de Golf, del puerto, quienes a diario tienen que resolver trámites de sus centros de trabajo, sin embargo, coincidieron en que la atención es ’indignante’, además de que deben lidiar con la ’prepotencia’ del vigilante, de nombre José Luis Mondragón, quien lejos de ayudar, incita a la violencia y provoca la ira de los derechohabientes.