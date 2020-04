Maluma se aleja del reggaetón con nuevo sencillo "ADMV"

El cantante colombiano Maluma, lanzó su nuevo tema "ADMV" (Amor de mi vida), trabajo en el que se inclinó al género pop y dejó un poco de lado los ritmos urbanos, además, aunado al estreno, público el respectivo video musical.



"Ya salió, estamos pasando momentos difíciles, pero espero que con esta canción puedan sentir cerca a los que están lejos", escribió el artista de 26 años en la descripción de un adelanto del clip musical, con el que anunció la salida del sencillo.



Líricamente, la canción gira en torno a un romance que se vive a la distancia y es una remembranza del intérprete, sobre su pareja durante la lejanía, sin embargo, el clip musical narra más bien la historia de una pareja que llega a la tercera edad, finalmente la mujer fallece y él le canta al temor de extrañarla.



"No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño, quién lo diría, vamos para un año de sólo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas, contigo yo me voy a la muerte y mucho más cuando estamos a solas", dice la canción en una de sus estrofas.



El video musical, que en pocas horas logró superar un millón de visitas en la plataforma de videos YouTube, no tardó en ser elogiado por los seguidores del famoso de 26 años.



"Juro que lloré mucho", "La letra es muy buena", "Admiro el increíble trabajo que hizo con esta canción", "Que hermosa canción, letra e interpretación", "Se me salieron las lagrimas, que bonita canción", escribieron algunos internautas entre comentarios, sobre el audiovisual.