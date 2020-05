A mi Queridísima Nietecita. María Fernanda Rentería Valencia, la artista de la familia, quien nació exacto en 10 de mayo, ahora en estudios universitarios que ya le permiten exponer pinturas con diferentes técnicas; dibujos, incluyendo en tinta china; esculturas, y demás creaciones. Ya entró a la mayoría de edad, 18 dichosas primaveras. Felicidades hoy y siempre te desean tus abuelos.



Este domingo 10 de mayo de 2020, va a ser inolvidable, porque celebramos a las Mamás en su Día, en México y en otra naciones, confinados, eso de ninguna manera quitó el significado y la alegría del agasajo.



Respetados lectores y radioescuchas, desde luego que saben que la palabra universal por excelencia es MAMÁ, es decir, que se pronuncia en casi todos los idiomas, ahora también incluyen la palabra Papá.



Tomo de Wikipedia la siguiente explicación: ’En la lingüística, los términos mamá y papá (mama/papa) se refieren a la secuencia de sonidos /ma/, /mama/ y otros similares, conocidos por corresponderse a las palabras para madre y padre en la mayoría de los idiomas del mundo.

El estudio de este fenómeno lingüístico se inició en 1952, cuando Morris Michael Lewis señaló que es común que, para nombrar a la madre, se use frecuentemente el sonido ’m’, mientras que, para el padre, son comunes los sonidos ’b’, ’t’ y ’d’.

En 1959, el antropólogo George Peter Murdock advirtió que solo hay dos palabras que son iguales o muy parecidas en casi todas las lenguas del mundo: ’mamá’ y ’papá’: realizó una investigación, en la que recopiló 1072 términos y dejó a la comunidad lingüística la determinación de las conclusiones pertinentes.

Murdock encontró en su recopilación que, para ’mamá’, en el 85 por ciento de los casos predominan las nasales, y que solo en el 1,1 por ciento hay consonantes agrupadas, porque en la mayoría aparece la combinación consonante-vocal (como en el habla del bebé), de tal manera que, en la equivalencia para ’madre’, predominan las consonantes nasales y la vocal /a/ , como en /mama/, /nana/ y sus derivados; en cambio, en ’padre’ son frecuentes las consonantes oclusivas, como se ve en /papa/, /baba/, /tata/, /dada/ y similares’.



En nuestras páginas y en nuestros grupos de WhatsApp, en la víspera, enviamos el siguiente mensaje que reproducimos: Con un ósculo de amor a todas las MAMÁS, a las Colegas MAMÁS y a todas las MAMÁS que moran en el éter eterno, les ofrezco este poema de mi padre, médico Fortino Rentería Meneses, que compuso y declamó el 10 de mayo de 1927. FELICIDADES. Permítanme mencionar a la madre de mis hijos, Silvia, a las abuelas Teodora, a la que le fue dedicada la poesía, y Loreto, a la única de todos los abuelos que tuve el privilegio de conocer:



’A MI MADRE EN EL 10 DE MAYO’



’¡A ti, Madre mía, tierna y abnegada!/ la del alma virgen, la del alma amada,/

te vengo a cantar:/ no tiene mi lira un dulce sonido,/ pues son sus acordes un hondo gemido,/ pero que interpretan el inmenso amor.



Yo quiero ofrecerte de las bellas flores/ sus lindos colores, sus suaves olores,/ su santa pureza…/ Yo quiero ofrecerte los alegres sones,/ de mustios zenzontles y alegres gorriones,/ que con sus preludios calman la tristeza.



¡En ti, madre mía! Yo veo reflejados/ los dulces recuerdos de mi padre amado/ que se haya en el cielo;/ por eso hoy tus hijos te ofrecen la palma,/ símbolo de amores, símbolo del alma…/ ¡Oh Madre bendita! Eres de tus hijos sublime consuelo./



¡Madre idolatrada! ¡Madre bendecida!/ A quien dulcemente debemos la vida:/ veme con pasión;/ deja que en tu frente imprima yo un beso/ que os doy con el alma, y lleva en exceso/ vehementes latidos ¡de mi corazón!



Y como bello colofón, en honor de todas ustedes Mamás adoradas, el poema del tío Fernando Celada Miranda, ’El Cantor de los Obreros’ ’El cantor del Amor’, ’El Cantor de Xochimilco’, cuya obra manumisora es excelsa.



’A MI MADRE’



’Madre: tu santo querer/ que me da ventura y calma,/

es caricia para mi alma,/ latido para mi ser.



Eres la noble mujer/ por cuidarme envejecida;/ eres la segura égida/ que me sirve de consuelo;/ eres el sol de mi cielo/ y el áncora de mi vida’.



Mamás: nuevamente felicidades el 10 de mayo de cada año, ahora y siempre.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.