Mañana Plan de regreso a ‘Nueva normalidad’: AMLO

Ciudad de México. 12 de mayo del 2020. AMLO informó que mañana presentará el plan de regreso a la «nueva normalidad». Destacó que no se puede volver a la anterior normalidad ya que la realidad registra cambios.

Indicó que se considerarán las condiciones en que se desarrollan los contagios de coronavirus.

Por ejemplo, destacó que la Sierra de Juárez es una de las zonas del país donde casi no existen contagios.

. ’Mañana vamos a dar el plan de regreso a la nueva normalidad»- dijo AMLO.

Se va a exponer cuantos municipios están sin contagios, cuales los más afectados, y a partir de eso se va a hacer una propuesta para el regreso.

-» (…) subrayo«- dijo AMLO: -«a la nueva normalidad-.

Entonces explicó un cambio sustancial en la realidad: »

No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque ya hubo cambios, cambió la realidad. Es otra.»

En ese punto es que el presidente de México apuntó la necesidad de otras actitudes frente a la vida, ante esta epidemia.

-«…tenemos que iniciar otra etapa nueva con otros procedimientos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad’ -, precisó.

El presidente de México recordó que de los dos mil 500 municipios, hay alrededor de mil con casos.

Otros, «como mil o mil 100 aproximadamente que no tienen casos, pero son vecinos de los que sí tienen ya casos».

Y, – «hay como 400 completamente limpios, 300, 400 limpios que ni los vecinos tienen casos, reconoció.

Coincide con comunidades indígenas

Y esto coincide con las comunidades indígenas.



«De esos 300, 400, la mayoría son municipios de Oaxaca, les puedo decir que toda la Sierra Norte, la Sierra Juárez está prácticamente limpia de contagios, muy pocos municipios de Oaxaca, y así en otras regiones».

-«…, estamos muy pendientes, muy atentos», indicó antes de finalizar la Mañanera