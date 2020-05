Mañana se dará un informe sobre el inicio de una nueva etapa, pronto se superará esta crisis; la pandemia ha sido domada: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó en su conferencia mañanera que mañana viernes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dará un informe sobre la adquisición de insumos de protección y cómo se ha distribuido.



A la vez dijo ’mañana se dará un informe sobre el inicio de una nueva etapa para seguir enfrentando la pandemia y voy a pedir a Hugo López-Gatell que informe sobre este tema, sobre cuanto equipo se ha adquirido y cómo se ha distribuido; en todos los hospitales tengo el reporte que hay carencias, puede ser que se entregue al hospital y no se distribuya’.



Asimismo el Ejecutivo federal, agradeció a todo el personal que labora en hospitales covid por arriegar su vida para salvar otras; dijo que pronto se superará esta crisis, pues la pandemia ha sido domada.



"Señaló reitero mi agradecimiento los trabajadores de la salud a todos los que trabajan en hospitales covid por su humanismo, por su entrega y por poner en riesgo sus vidas para salvar vidas ajenas; es un acto de heroísmo, y como hemos hablado ya hay fatiga, pero ánimo, vamos a salir adelante.





El presidente dijo "ya falta poco, según los especialistas vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo de una saturación en hospitales que hubiese significado pérdidas de vidas humanas; eso afortunadamente ya se superó".



Al hacer referencia a la situación de los estudiantes de medicina, el presidente alertó sobre irregularidades sobre la aplicación del examen para alguna especialidad médico, por lo que aseguró que revisarán este tema.

"Hoy por la mañana revisamos lo de los médicos especialistas, no solo estamos pensando en ampliar para que puedan estudiar, son 50 mil, entran 10 mil, entonces aquí vamos a procurar que se amplíe a 10 mil, y los 30 mil restantes les vamos a apoyar con becas para que estudien en el extranjero.



Esto ya lo he dicho, pero ahora salió que hay que cuidar lo de la aplicación del examen porque hay denuncias que se vendía el examen, hoy se habló de este tema y se va a hacer una investigación y tener mucho cuidado en la aplicación del examen".



EL Ejecutivo federal explicó, "se tocó el tema de cómo se han hecho los exámenes de admisión y se ha llegado a denunciar que se vendían hasta en 150 mil pesos, eso de acuerdo al informe. Aquí lo privado es público lo que decimos en las reuniones de seguridad lo puedo decir aquí no tenemos nada que ocultar.



Se habló de presentar una denuncia y hacer una investigación. Yo fui de la idea aunque se está analizando, mejor preparemos las condiciones para que no vuelva a suceder, el examen es en septiembre nos da tiempo.



REVISARÁN DESBASTO DE AGUA EN ECATEPEC

"En el caso de Ecatepec vamos a ver cómo está el abasto de agua, es probable que haya desabasto o lo que se conoce como tandeo; Ecatepec es el municipio con más población en el país, creció muchísimo y fue un crecimiento desordenado; no hay servicios públicos, la gente que no tuvo oportunidades migró a Ecatepec.



Como antes llegó a Neza y así fueron poblándose estos municipios pero siempre con carencias. La gente ha hecho mucho por salir adelante y vamos a ver cómo está lo del abasto del agua. Nosotros estamos trabajando en apoyar en desarrollo urbano en estos municipios".



HAY FUGA DE CAPITALES



El presidente dijo que debido a las turbulencias económicas ha habido fuga de capitales del país, sin embargo, subrayó que gracias a que regresa la inversión extranjera al país el peso se ha vuelto a estabilizar.



"Sí (hay fuga de capitales), pero se debe a que con la crisis mundial los que invierten, sobre todo los fondos de inversión buscan mayor protección para su dinero y por eso cambiar el destino de sus inversiones o sacan inversiones de países emergentes a países como Estados Unidos o Japón, van a refugiarse en dólares o yenes; ojalá se pueda presentar una gráfica sobre el comportamiento del peso con relación a otras monedas, sin embargo, están regresando inversiones por eso se está apreciando el peso.



"Cuando es el momento crítico de pandemia todas las monedas se devalúan, pues también se deprecia el peso, llega a estar a 25 pesos por dólar y poco a poco se ha venido apreciando, a 22.30, a 22.20 ha llegado; no canto victoria todavía, pero desde que estamos en el gobierno a pesar de la pandemia y la crisis mundial la depreciación del eso solo es del 10 por ciento".



FUNCINARIOS PÚBLICOS NO PUEDEN GANAR MAS QUE EL PRESIDENTE



Después de que la SCJN dio un amparo a los funcionarios de Cofece y el Inegi para que algunos puedan recibir un sueldo más alto que el del Ejecutivo, el mandatario se dijo a disgusto con esta determinación.



"No me gustó, y lo digo de manera franca abierta, también con todo respeto, la decisión que tomaron en la Suprema Corte de conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el Presidente de la República, yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó.



Cuál fue la justificación, lo que les puedo decir es que mientras esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley, si no quedó muy claro cómo está en el artículo 127, podría enviar otra iniciativa para que quede los suficientemente claro, no es posible que no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos.



El primer Mandatario afirmó, "cómo va a haber funcionarios que ganen 300 mil pesos mensuales, menos en esta circunstancias, la austeridad es un asunto de principios, no lo veo bien, desde luego respeto las decisiones del Poder Judicial, es autónomo, independiente, pero también voy a ejercer mis facultades; pero seguir insistiendo que no puede haber estos sueldos excesivos y mentira que pagan más en el sector privado eso es un mito para justificar el pago de sueldos elevadísimos, cuánto ganan los maestros eméritos en universidades, los gerentes de las empresas los bancos y esto tomarlo en cuenta en todo".



NECESARIO RETOMAR GIRAS



El mandatario aseguró que es necesario reiniciar la vida pública por lo que a partir del lunes retomará sus giras, esto a pesar de que ayer el subsecretario de Salud asegurara que esta decisión aún no estaba tomada.



"Ya tomé la decisión de salir porque necesitamos reiniciar nuestra vida pública e ir hacia la nueva normalidad con todos los cuidados; mis adversarios, haga lo que haga no les va a gustar nada.



Si que me quedo, qué por qué estoy encerrado, que por qué no doy un mensaje de inicio de la nueva etapa hacia la nueva normalidad".



CONTINUARÁN LOS PUENTES, UN AÑO



El presidente hizo saber, con el afán de ayudar al sector turístico, que ha sido de los más afectados en la crisis económica, seguirán implementándose los puentes.



’Me pidió el Secretario de Turismo que reconsiderara el que celebráramos las fechas históricas en su día.



’Ahora porque se perdieron más empleos en el turismo ahí a petición de los empresarios del sector, a través del secretario, yo acepté que cuando menos un año continúen con los puentes; esta es otra contribución de nuestros héroes, van a seguir gobernando y ayudando, sí para el nuevo calendario escolar, se considera lo mismo de antes, los puentes, con la idea de reforzar y ayudar al sector turístico’.