Mañaneras, reporteros gestores

Se ha vuelto común, dentro de los cambios introducidos por la 4T, que las conferencias de prensa mañanera se conviertan en exhibición personal de los comunicadores y sus medios, de acciones de gestoría en favor de comunidades, trabajadores sindicalizados, mineros, pescadores o madres de familia que envían presentes al Presidente, a través de sus hijos reporteros.



’En la redacción recibimos cartas, mensajes vía redes sociales, llamadas telefónicas y visitas de colonos’, dicen los reporteros, o ’mis seguidores me piden que le pregunte’, ’el presidente municipal me pidió que le dijera’, son los comentarios comunes de los reporteros de diarios que, además, dicen tienen circulación nacional y otros enlazados con medios internacionales.



Hay quien presiona hasta en tres ocasiones al director general del IMSS, Zoé Robledo, para que le conceda audiencia al alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl y, acosado el funcionario por ser exhibido en directo por los medios electrónicos, dice que sí, que le va a dar audiencia; y otros, que traen regalos o brebajes de las comunidades del norte o sur del país ’para que la pruebe, Presidente’.



Desde luego que el presidente López Obrador se muestra complaciente y le encarga a Jesús o a su directora de Atención Ciudadana atender de inmediato las peticiones de los reporteros que, en muchos de los casos, sustituyen a alcaldes o gobernadores con la solución de problemas de sus pueblos lo cual es loable, pero ya no son reporteros, sino gestores.



TURBULENCIAS

Confusas conferencias sobre Covid



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, estalló durante las conferencias matutina y vespertina en Palacio Nacional en contra de los medios impresos, principalmente, por desplegar en sus primeras planas notas no veraces, pero en realidad esto se debe a la forma confusa de cómo se realizan las conferencias; con un reducido lenguaje que aparenta ser técnico, se dan a conocer cifras en forma poco clara que confunden a los comunicadores y que originan lo que ocurre diario: los medios publican lo que consideran que es la nota, pero la confusión tiene su origen en los funcionarios poco claros. Para dar a conocer una cifra, por ejemplo si dicen 95, señalan: 95 es antes que 94 y después es 96, porque 94 es un nueve y un cuatro y seis números antes que 100, pero no señalan en forma concreta: 95; pierden el tiempo, confunden, se confunden ellos mismos, y al final nadie los entiende… Más realista que el gobernador Carlos Joaquín, de Quintana Roo, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, desde temprana hora hizo un llamado a las comunidades a estar pendientes del curso del huracán Delta, ’fenómenos que cambian de ruta en forma imprevisible’ y esto ocurrió por la noche cuando bajó de nivel 4 a 3, en tanto la zona hotelera y colonias de Cancún, igual que comunidades quintanarroenses, habían sido desalojados. Y aunque son loables los esfuerzos de prevención, el huracán, afortunadamente, se debilitó y cambió de rumbo, pero dejó daños cuantiosos en el sureste. Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, dijo que playas y arrecifes están asegurados y presumió que son los únicos en el mundo que lo han hecho… Finalmente serán modificados o desaparecidos 109 fideicomisos aunque sus beneficiarios directos nunca supieron de su existencia, tal es el caso de los periodistas que hasta ahora se enteran que hay recursos públicos destinados a su defensoría que nunca funciona, en tanto siguen las ejecuciones de comunicadores… Continúa el deterioro del Centro Histórico de Oaxaca, ahora con la autorización irracional de juegos mecánicos, fomentando el contagio en tiempos de pandemia. Las autoridades federales deben impedir tal irracionalidad.



