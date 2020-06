Mandatarios se llevaron rechiflas durante visita presidencial

Un grupo de habitantes de San Agustín Tlaxiaca gritaron consignas al gobernador Omar Fayad Meneses y al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de la conferencia mañanera celebrada el día de hoy en Hidalgo.



De acuerdo con la denuncia, cuando terminó el evento de AMLO en San Agustín Tlaxiaca, un grupo de habitantes se acercó a la camioneta del presidente a agradecerle su presencia así como a hacerle peticiones.



Una vez que AMLO y Fayad subieron a la camioneta, otro grupo de pobladores se juntó para solicitar al presidente que bajara la ventana o abriera la puerta, lo cual no hizo para respetar la sana distancia.



En el acto, abuchearon al gobernador y lanzaron también consignas a AMLO.



’Unas señoras, con unas ramas que traían para cubrirse del sol, comenzaron a pegarle a la camioneta en la que iban los mandatarios; posteriormente la camioneta arrancó y pasó de largo a los manifestantes’, señaló un testigo.



Los agresores no pedían nada en particular, simplemente vieron el momento para abuchear al mandatario y de paso al presidente. El video muestra unos segundos después de lo narrado:





La sede de San Agustín Tlaxiaca



Aunque trascendió que antes de escoger a San Agustín Tlaxiaca se buscaba otra sede para la visita de AMLO, la Secretaría del Bienestar insistió en que se realizara en dicha demarcación.



A finales de mayo, un grupo de manifestantes encabezado por Armando M., autoproclamado líder de las autodefensas en Hidalgo, fue arrestado junto con otra veintena de pobladores luego de que existiera violencia tras su petición contra el Hoy No Circula, implementado para tratar de contener la rápida propagación del COVID en la entidad, pues causaron destrozos en una camioneta de Seguridad Pública.







Armando M. es activista y aspirante de Morena a contender por el municipio, pero el partido no intervino para su liberación tras darse a conocer los videos de la agresión y vandalismo hacia las autoridades de Seguridad Pública.