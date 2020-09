Mando policiaco abusa sexualmente de una subordinada y después la golpea

CIUDAD DE MÉXICO.- 20 septiembre 2020. Una mujer policía adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue privada de su libertad, golpeada y violada por su jefe inmediato dentro de la de Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Tezonco, ubicada en la alcaldia Iztapalapa.



De acuerdo con informes policiacos, los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio dentro de dicho módulo ubicado en la calle Villa del Mar s/n, colonia Barrio San Antonio, donde trabaja el policia segundo Francisco Jesús Rubio Prado placa 888676, quien tiene el indicativo «Tezonco Omega».



El día de los hechos, Jennifer Slendy López Martínez, acudió a trabajar a dicha base policiaca y de momento, dicho oficial, –con quien sostenia una relación de noviazgo y era su jefe inmediato- le pidió que acudiera a su oficina para platicar de «varios asuntos laborales».



Una vez que Jennifer acudió, el «jefe Tezonco Omega» cerró la puerta y le pidió que tuvieran relaciones sexuales y le practicara sexo oral.



«Porque tenía la fantasía de sostener sexo con su pareja vestida de policía», señalan los informes.



La mujer, visiblemente sorprendida, de inmediato se negó a realizar esa petición, lo que provocó que Francisco Jesús Rubio Prado montara en cólera y tratara de someterla.



Al ver que su novia se defendía y comenzó a gritar, de inmediato comenzó a golpearla, le aplicó algunas llaves para inmovilizarla y le quitó el uniforme a jalones hasta romperlo.



La mujer seguía luchando contra su agresor pero de momento recibió un golpe en la mandíbula y perdió el conocimiento, situación que aprovechó «el Jefe Omega Tezonco» para desnudarla por completo y saciar sus bajos instintos.



Una vez que consumó la violación, el mando policiaco de inmediato sacó a Jennifer de la oficina, la subió a bordo de su patrulla, la abandonó a varios kilómetros de distancia y regresó a tranquilamente a su oficina.



Horas más tarde, ya más recuperada del ataque sexual, la mujer contó lo sucedido a sus familiares, quienes acudieron a la UPC Tezonco para hablar con el director policía primero, Héctor Andrés Cosme Hernández, placa 860599.



una vez que los recibió y escuchó lo sucedido a detalle, de inmediato les respondió que no le constaban los hechos y que no podía hacer nada para ayudarles.



Los familiares y la víctima al ver que no contaban con el apoyo de Cosme Hernández, acudieron a la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar los hechos.



Sin embargo, cuando el policía agresor y el mando que lo encubrió fueron notificados de que había una denuncia en su contra, de inmediato comenzaron a enviar amenazas de muerte hacia Jennifer Slendy y a sus familiares.



Ante ello, la afectada decidió no continuar con dicha denuncia por temor a que sus familiares fueran asesinados por encargo de Francisco Jesús Rubio Prado y Héctor Andrés Cosme Hernández.



Para evitar que la situación continuara y se saliera de control, Jennifer fue enviada al sector Teotongo, donde la tienen prácticamente relegada, denunciaron sus familiares.



Con información de Periodistas Sin Censura