Manejaba moto con documentos falsos en calles de Naucalpan

NAUCALPAN,MÉX.-Como resultado de acciones operativas, policías de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a un hombre que usaba documentación oficial alterada y apócrifa, además que los datos impresos no correspondían con los físicos de la unidad.







Los uniformados estatales que realizaban patrullajes ordinarios, al transitar sobre la avenida México, en la colonia San Rafael Chamapa, visualizaron una motocicleta de la marca Italika, modelo 2011, de color naranja con negro, que al notar la presencia policiaca intento evadirlos.







Al notar el actuar sospechoso del individuo, los oficiales de la SS le marcaron el alto para realizar una revisión a los medios físicos de identificación de la unidad motora y a su persona.







Al realizar la inspección y checar el permiso provisional que portaba del municipio de Atlamaljalcingo del Monte, municipio del estado de Guerrero, notaron que el documento mostraba alteraciones, así como que el número de motor físico no coincidía con los dígitos impresos en el papel.







Por este motivo, y a fin de deslindar responsabilidades los efectivos estatales detuvieron a quien dijo llamarse Filomeno ’N’ de 39 años de edad, y quien no presentó ningún otro papel de propiedad que avalara la procedencia legal de la moto.







El detenido y vehículo, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.







La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex