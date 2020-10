Manifiestan diputados su compromiso de trabajar coordinadamente con el gobernador Astudillo, para hacer frente a la crisis por el COVID-19

Diputadas y diputados locales reiteraron el compromiso de trabajar coordinadamente con el Ejecutivo estatal para hacer frente a la crisis que se avecina por la pandemia del Covid-19, y de esta manera sacar adelante a los guerrerenses que se vieron afectados.



Lo anterior, al fijar la postura a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios y representaciones de partido que conforman la LXII Legislatura, en la reunión de trabajo virtual con motivo del Quinto Informe de Gobierno de Héctor Astudillo Flores, donde estuvo presente también el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis.



Al dar pronunciamiento a nombre de Morena, el diputado Jesús Villanueva Vega mencionó que es difícil evaluar el año de gobierno porque más de la mitad estuvo enmarcado en la contingencia, y abundó que gobernar en estos tiempos ha sido una labor complicada para los tres órdenes de gobierno, porque los llevó a tomar decisiones fundamentales que pusieron y siguen poniendo a prueba su carácter de verdaderos estadistas.



El legislador expuso, sin embargo, que hay una realidad que no nació con la pandemia y ésta es la inseguridad pública, la persistente ausencia de paz social, la incipiente y siempre cuestionada procuración y administración de justicia, y la desigualdad social, todo lo cual nos mantiene en una perseverante condición de pobreza y marginación, y que son los grandes pendientes que tenemos con Guerrero.



Aunque reconoció que los índices de inseguridad por delitos de alto impacto han disminuido, manifestó que se debe seguir trabajando para garantizar el empleo, ingresos suficientes y condiciones mínimas que permitan al estado sortear la pobreza y la marginación. ’Estamos en el último tramo de nuestro ejercicio constitucional y tenemos la responsabilidad mutua de responder a Guerrero con objetividad, plena transparencia, y en función del interés general de la población’, apuntó.



Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez reconoció el trabajo que ha realizado el Ejecutivo estatal en estos cinco años de gobierno, pero sobre todo las acciones emprendidas para hacer frente a la pandemia en este 2020.



El legislador refirió que, a pesar de las limitaciones y las nuevas necesidades, se debe considerar que lo logrado para proteger a la población, evitar el colapso total de la economía y la crisis social, fue gracias al trabajo realizado en los años anteriores.



De esta manera, el diputado priísta convocó a las fuerzas políticas representadas en el Congreso a realizar un análisis del informe con visión de Estado, proponer alternativas y comprometerse a actuar para superar los temas que aquejan a Guerrero.



A nombre del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Bernardo Ortega Jiménez reconoció el esfuerzo que el gobierno estatal ha realizado para combatir la emergencia sanitaria, pero dijo que se deben redoblar acciones para buscar una eficiente coordinación con las autoridades federales y municipales, a efecto de contenerla.



Además, planteó reforzar la acción gubernamental con planeación y dirección, para llevar a un estado tan pobre como Guerrero hacia el desarrollo social y económico.



En ese sentido, se pronunció por generar una estrategia de rescate al empleo y establecer acciones para un mejor desarrollo productivo que genere inversión en las regiones y se logre la comercialización de los productos agrícolas, pesqueros y ganaderos.



’Queremos dejar de ser un estado de apenas suficiencia alimentaria; debemos ser productores y, por qué no, exportadores también. Estamos dispuestos a coadyuvar en las acciones de gobierno, desde nuestra trinchera, haciendo uso de nuestras facultades legales, porque sabemos y entendemos que si le va bien al Ejecutivo del estado, le irá bien a Guerrero y a los guerrerenses’, finalizó.



El legislador Manuel Quiñónez Cortés, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, mencionó por su parte que la pandemia ha sido el mayor reto a enfrentar en este año y ha puesto a prueba la respuesta institucional de todos los niveles de gobierno; pero apuntó que las gestiones y el trabajo coordinado que el gobierno estatal ha realizado con la Federación y los municipios, ha sido una tarea titánica para hacer frente y mitigar las afectaciones tanto económicas como sociales y de salud, que han impactado en todos los sectores y extractos de la sociedad guerrerense.



Refirió que estas acciones tomadas para hacer frente a la emergencia sanitaria han sido acertadas, y debido a que el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 será muy complejo y austero, hizo un llamado a la unidad y refrendó su apoyo institucional para que en la discusión y aprobación del próximo paquete económico se privilegien los proyecto y acciones enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo y que permitan la pronta recuperación económica de la entidad.



En representación del Partido del Trabajo, la diputada Leticia Mosso Hernández reconoció al Ejecutivo estatal las estrategias implementadas para hacer frente a la contingencia, entre ellas reorientar el gasto público para implementar el programa de apoyo crediticio a las empresas, comerciantes y prestadores de servicios turísticos formales e informales, así como buscar la firma de convenios entre patrones y trabajadores para no despedir a ningún trabajador y pagarles íntegramente su salario, pues ello les dio seguridad y tranquilidad a muchas familias, ante un futuro incierto en el campo laboral.



Sin embargo, Mosso Hernández consideró necesario que ante la inminente recesión que se avizora, se contemple en la política interna una estrategia clara que permita sostener la estabilidad política y funcionamiento de los poderes constitucionales del estado, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los partidos políticos, para garantizar una verdadera democracia.



También coincidió en que se debe fortalecer el sistema de salud y educativo; el sector turístico y los derechos humanos. ’Cuente con el apoyo de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo para asumir el reto y compromiso con la sociedad guerrerense’, finalizó.



En su intervención, la diputada Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, manifestó que sin duda el saldo en materia económica por la contingencia sanitaria será devastador para Guerrero, por lo que convocó al Ejecutivo estatal a generar mayores empleos, inversión al campo, así como una estrategia educativa integral para no afectar a las niñas y niños más pobres de la entidad.



Dijo que aunque se ha avanzado en seguridad pública, es necesario redoblar esfuerzos para reducir el secuestro y los feminicidios, que se fortalezca la gobernabilidad democrática y los procesos de investigación e inteligencia para prevenir actos de vandalismo, como los ocurridos en los últimos meses en el estado, para que Guerrero salga adelante.



Al final exigió respeto ante el proceso electoral que se avecina, donde dijo que los tres niveles de Gobierno deben abstenerse de participar.



El diputado Arturo López Sugía, de Movimiento Ciudadano, destacó que no se trata de calificar estadísticas, sino de ponderar la actuación que tuvo el gobernador para hacer frente a la emergencia sanitaria, la cual fue positiva.

En ese sentido, el legislador hizo un llamado a estar unidos para echar a andar el motor económico que representa el turismo, continuar con la reducción de los homicidios y seguir brindando seguridad a la sociedad.



Llamó por último a no bajar la guardia y seguir trabajando para reducir los contagios por el Covid-19, recuperar los empleos perdidos y buscar la forma de apoyar de manera directa a quienes perdieron su trabajo por la pandemia.