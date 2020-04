Maniobras de CFE en presa La Venta afectan suministro de agua en la periferia del puerto

Maniobras que realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la presa La Venta generan turbiedad en el Río Papagayo, afectando la captación para el suministro del vital líquido en algunas zonas de Acapulco, advirtió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama).



Para no dejar sin agua a la población ante la contingencia sanitaria de COVID-19, el director del organismo paramunicipal, Leonel Galindo González, ha solicitado la intervención de Capaseg y Conagua Guerrero para que la empresa federal suspenda y reprograme los trabajos de mantenimiento a sus instalaciones.



CFE programó realizar las maniobras en estas fechas, antes de la contingencia por COVID-19, pero actualmente no existen condiciones porque al generar turbiedad en el Río Papagayo se afecta la captación del líquido vital, lo que ha generado un déficit considerable en el suministro de agua en algunas zonas del puerto, precisó el director de Capama.



Ante dicho panorama, Galindo González se comunicó con el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Arturo Palma Carro, solicitando su apoyo para intervenir ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y lograr la suspensión de los trabajos que realiza la CFE, lo que permitirá retomar el programa de abasto de agua potable que Acapulco requiere de manera apremiante para no afectar las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud.



El déficit en la distribución de agua potable para el puerto se empezó a resentir el pasado martes, debido a que la turbiedad del río obligó a la Capama a detener los equipos de bombeo en el sistema Papagayo II, dejando de captar un volumen considerable de agua para Acapulco, afectando principalmente zonas bajas como Barrios Históricos, Centro, colonia Progreso (parte baja) y península de Las Playas, así como algunas colonias de la parte media, alta y poniente.



Finalmente, el director de la Capama indicó, que cumpliendo las instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, además de hacer las gestiones pertinentes para solicitar la suspensión de los trabajos de CFE en la presa La Venta, el área operativa del organismo ha implementado un programa emergente de tandeo, canalizando hacia las zonas afectadas del puerto parte de la captación de los sistemas Papagayo I y Lomas de Chapultepec, hasta en tanto se normalice el bombeo en el sistema Papagayo II.