Manipulan licitaciones de equipo y vestuario para Guardia Nacional

Hoy, persisten las mismas prácticas y con los mismos procesos inconcebibles, en los que se pretende comprar a las empresas más caras del proceso, impactando así de manera negativa en lo que ha prometido el actual gobierno, que el dinero público sea gastado de manera eficiente.



En la Fábrica de Vestuario y Equipo (Fa. V. E), del Ejercito, al parecer se práctica la corrupción con licitaciones directas de vestuario y equipamiento militar, principalmente para la Guardia Nacional; es a los mismos empresarios que han creado un monopolio en este mercado desde hace 12 años.



Fa. V. E, NO obedece las indicaciones del Gobierno de México. El Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, durante todo su gobierno, ha instruido a los servidores públicos a que se conduzcan con honestidad y se alejen de la corrupción; sin embargo, es claro que la Fábrica de Vestuario y Equipo no le interesa cumplir con esta orden.



Protactic Security, que encabeza a un grupo, sigue siendo beneficiado con las mismas prácticas y los mismos procesos de antaño pues hay todavía personal en las áreas claves de supervisión de Fa.V.E, que otorgan licitaciones a modo a las empresas: Calzados Congrio S.A de CV, Selitex S.A de CV, Herpay S.A de CV y Textiles Lopagui S.A de CV.



Al contrario, descalifica a empresas que cumplen con los requerimientos de las licitaciones, con mejores precios y calidad del producto. Sin embargo, los fallos son manipulados a favor de estas cuatro empresas con montos más caros y facilitando la adjudicación de la subasta en un claro acto de corrupción.



De acuerdo a documentos que son del dominio público, por ejemplo, la licitación con No. LA007000999-E38-2020 (Fajilla Policial) y la 007000999-E49-2020 (adquisición de vestuario), que utilizará la Guardia Nacional en su despliegue por el territorio nacional, en esta licitación ya solo quedaron estas cuatro empresas; no obstante que, se descalificaron a otras más con mejores ofertas y mejor calidad, y pese a cumplir con los todos los requisitos.



Las empresas beneficiadas son Calzados Congrio S.A de CV, que presentó un precio unitario de 5216.48, lo que da un subtotal de 358 millones 867 mil 741.60 pesos y un total de 416 millones 285 mil 580.26. Además, Selitex S.A de CV con un precio unitario de 4 mil 575.67 pesos, con un subtotal de 314 millones 782 mil 529.70 y un total de 365 millones 147 mil 734.45 pesos.



Del mismo grupo, la empresa Herpay S.A de CV presentó un precio unitario de 4 mil 150 pesos y un subtotal de 285 millones 499 mil 260 pesos y un total de 331 millones 179 mil 130 pesos. Y, Textiles Lopagui S.A de CV presentó un precio unitario de 4 mil 671.65 pesos con un subtotal de 321 millones 386 mil 161.75 pesos y un total de 372 millones 807 mil 947.73 pesos.



Cabe precisar que el fallo se pospuso para este próximo 8 de marzo del presente pero como se indica las únicas empresas vivas en el proceso son las de Protactic Security que, ha recibido contratos millonarios desde hace dos sexenios atrás, muchos por adjudicación directa.