Mano dura de Liga Mx a quienes violen protocolo anti-Covid 19

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- En medio de un brote de Covid-19 en el club Monterrey y un fallecimiento cercano a la selección nacional –tras 30 años de servicios–, los 18 clubes acordaron imponer sanciones económicas cuando un integrante de un equipo rompa la disciplina, anunció Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, al diario La Jornada. También murió, en días pasados, un técnico del torneo femenil.



Explicó que, aunque la mayoría de los jugadores han sido responsables, ’no podemos estar en un plan ordinario, ahorita debemos buscar una sanción ejemplar.’



Así, se informó que ’si un integrante de clubes es sorprendido violando el protocolo sanitario de las ligas Mx, Expansión y Femenil en actos no autorizados por los equipos, deberá ser separado del plantel por 10 días y se reincorporará presentando una prueba PCR negativa.’



Adicionalmente, y de conformidad con los reglamentos generales, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para su análisis pudiendo alcanzar sanción económica de 100 mil pesos.



De acuerdo con estimaciones de Duilio Davino, presidente deportivo del club Monterrey, entre 40 y 45 por ciento de los jugadores de la liga –480—han dado positivo a covid 19. Y México, a punto de cruzar el umbral e los 150 mil decesos por este flagelo mundial, es considerado uno de los cuatro más letales del mundo.



Esta nueva reglamentación emitida por la Liga Mx entró en vigor a partir ayer. Por lo que en los casos de indisciplina anteriores a esta fecha fueron los propios clubes los que aplicaron sanciones de acuerdo a sus códigos internos.



Con esta decisión, la Liga y los clubes buscan reforzar las medidas de prevención a partir de la responsabilidad y el respeto a las reglas establecidas en materia de salud en el contexto de la pandemia mundial.



La Liga también determinará que sólo se reprogramarán partidos cuando un club tenga 10 o más jugadores infectados, de acuerdo con el portal ESPN.



Lo anterior se decidió luego de que se filtraron videos donde aparecen en fiestas y reuniones jugadores como Alan Mozo, Pumas, y Jonathan Cabecita Rodríguez, Cruz Azul.



En días trascendió el deceso de Martín Pérez Padrón, director técnico del equipo femenil del club Santos.



Incluso, la directiva de Pumas tuvo que castigar de nueva cuenta a Mozo por lo que no disputará el duelo del domingo contra Querétaro, correspondiente a la jornada tres del torneo Guardianes 2021. Apenas en agosto, el jugador fue sancionado por haber asistido a una fiesta en plena pandemia.



La directiva de Pumas determinó que Alan Mozo no viajará a Querétaro, además de que estará suspendido, en primera instancia, hasta cumplir el aislamiento protocolario y presentar una prueba PCR con resultado negativo, informó el club.



’En Pumas estamos comprometidos con la disciplina y el respeto a las indicaciones sanitarias internas, pero también con las establecidas por la Liga Mx’, agregó.



El caso de Mozo se suma al del atacante de Cruz Azul Jonathan Rodríguez, de quien también se reveló hace unos días un video donde aparece en una fiesta con el uniforme del equipo celeste.



Ambos casos agravaron la polémica que vive la Liga Mx después de que Monterrey detectó en la semana 19 contagiados de coronavirus entre jugadores, cuerpo técnico y staff, mientras el América encontró seis positivos tras enfrentar al conjunto regiomontano.



La directiva de Rayados anunció ayer que registró otros dos casos de coronavirus después de realizar una segunda ronda de pruebas PCR entre sus integrantes. Detalló que en esta ocasión no hay infectados entre los jugadores y los positivos corresponden al staff.



Aseguró que las personas contagiadas están aisladas y bajo observación médica al tiempo que llamó a la comunidad a seguir las indicaciones de las autoridades de salud ante esta emergencia sanitaria.



El América realizó este sábado una segunda ronda de pruebas para detectar más contagios tras haberse visto afectado en esta semana y se espera que hoy tengan los resultados.



En tanto, el utilero Gonzalo Saldaña, quien acompañó a la selección mexicana por más de 30 años, falleció a causa de coronavirus. Jugadores como Guillermo Ochoa y ex entrenadores del tricolor como Miguel Herrera y Juan Carlos Osorio mandaron mensajes de condolencias en redes sociales.



Saldaña llegó a la selección mexicana en 1991 y ayudó al equipo en los procesos mundialistas de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.