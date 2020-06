¿Mano negra en Jalisco?

De ninguna forma pueden ignorarse los recientes hechos violentos registrados en Guadalajara en protesta por la muerte no aclarada de Giovanni López, presuntamente a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, tras ser detenido aparentemente por no usar cubrebocas durante la actual contingencia sanitaria.



Si bien los hechos se registraron el 4 de mayo, recientemente se viralizó un video grabado por su hermano donde se ve a unos diez elementos someter al joven para llevárselo detenido; incluso, sus familiares dicen que el presidente municipal Eduardo Cervantes, les ofreció 200 mil pesos para no difundirlo en internet, lo cual fue desmentido por el alcalde.



Después de que el gobierno municipal confirmó la detención le informó a su familia que podrían pasar a recogerlos al día siguiente, pero sucede que el joven fue enviado a los servicios médicos municipales y después a un hospital, pero en el trayecto falleció. Debe puntualizarse que tanto el alcalde como los policías tienen antecedentes negativos e, incluso, se les relaciona con grupos criminales y que Ixtlahuacán resulta ser un municipio conflictivo.



Una vez difundido el video y se generó una inconformidad social, grupos violentos acudieron no solo a protestar sino a atacar al Palacio de Gobierno estatal en Guadalajara, como si las autoridades estatales hubieran sido responsables de esa muerte, agresiones que se repitieron en las oficinas de la representación de Jalisco en la Ciudad de México, desarrolladas por jóvenes quienes iban pertrechados hasta con bombas molotov e, inclusive, además de quemar patrullas estatales prendieron fuego a un elemento de la policía jalisciense.



Finalmente se detuvieron a 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad y otros con antecedentes penales, pero también a tres policías implicados en la muerte de Giovanni y el gobierno estatal anunciara que asumió la seguridad en Ixtlahuacán,



Para el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano y quien se ha confrontado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin dar nombres acusó que la violencia fue promovida desde la Ciudad de México, ante lo cual autoridades federales lo rechazaron.



Existen muchas lagunas en toda esta situación, mismas que deben ser aclaradas para deslindar responsabilidades y precisar si es estos agresores se relacionan con hechos violentos sucedidos también en la Ciudad de México, mismos que han quedado impunes. Por todos los medios posibles debe evitarse que la violencia se presente como un hecho cotidiano y afecte negativamente a toda nuestra ya de por si lastimada sociedad.



[email protected]