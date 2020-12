Manolo Vargas tenor mexicano que derrama talento

A sus apenas 24 años, este talento Mexicano ve en el canto el motivo de su existencia, su vida y su pasión.



Nacido en Oaxaca, el tenor Manolo Vargas se perfila como uno de los talentos en potencia en la escena artística mexicana.



Estudiante de la Licenciatura en canto del Conservatorio Nacional de Música. Su esfuerzo, preparación y trabajo constante le han permitido tener ya un lugar en el ámbito cultural nacional e internacionalmente.



Siendo reconocido por múltiples Premios como el estatal de la interpretación del Himno Nacional Mexicano.



A lo largo de su trayectoria como cantante ha participado en agrupaciones musicales del ámbito cultural en las que destacan, Schola Cantorum de México, Coro de la ciudad de Oaxaca, Coro Esperanza Azteca y Coro Amadeus In voces.



Logrando participaciones por su excelente voz en obras como: el Gloria de Antonio Vivaldi, el Réquiem de Gabriel Fauré, Réquiem de Mozart, Rock Sinfónico de Queen, Réquiem de Brahms, 9a Sinfonía de Beethoven, Carmina Burana, el ’Rekindio’



Y siendo solista en participaciones como la Misa de Coronación de Mozart, y en "Seven lasts Words Of Crhist by Joseph Hydn" acompañado por la orquesta sinfónica de Oaxaca.

Destacó su participación en la puesta en escena de la ópera ’Don Giovanni’ con el personaje de ’Don Ottavio’ en el Conservatorio Nacional de Música. Su repertorio abarca desde el género tradicional mexicano (mariachi), música popular, tradicional oaxaqueña, ópera, zarzuela y teatro musical.



Logrando ser estelar en importantes escenarios de su estado, como el Teatro Macedonio Alcalá, Teatro Juárez, Teatro Álvaro Carrillo, en el recién inaugurado centro de convenciones de Oaxaca, Templo de Santo Domingo de Guzmán, Catedral De Oaxaca, Palacio Municipal y de gobierno de Oaxaca, centro Cultural Santo Domingo y centro Cultural san Pablo.