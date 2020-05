Manos criminales arengan a la sociedad a no respetar las medidas de prevencion contra el COVID-19

La Paz, Mex.-El Gobierno Municipal de esta localidad, hace un llamado a no hacer caso a falsas publicaciones irresponsables que de manera tendenciosa circulan en facebook ’invitando’ a comerciantes a reabrir sus negocios mercados y locales a partir del 01 de junio ignorando las disposiciones sanitarias por pandemia de Covid-19.

En ese sentido el gobierno municipal recuerda que ’nos encontramos en máxima alerta sanitaria y que el municipio de La Paz pertenece a una de las zonas con mayor propagación del virus en el territorio municipal’.

Cabe recordar, que por disposición de los gobiernos Federal y Estatal se tuvieron que cerrar durante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.

En la red social de facebook circula un medio informativo digital con título de ’Noticias de Los Reyes La Paz’ y en el cual se lee: ’Invitamos a todos los que tienen un negocio en el municipio de La Paz, a que este 01 de junio vuelvan a abrir sus negocios, tanto comerciantes, mercados y locales’, y añade el medio informativo ’El Gobierno Municipal no da nada de apoyos, pretenden que se reanuden actividades hasta finales de junio’. Aclarando autoridades municipales, que la circulación de esa noticia es totalmente falsa y confunde a los comerciantes de la localidad a quienes se les procura proteger ante el virus de COVID-19.

Y agregan las autoridades de gobierno, que una de las principales preocupaciones del gobierno municipal de La Paz durante esta emergencia sanitaria ha sido la propagación de información errónea respecto a la gravedad de la pandemia de coronavirus que actualmente enfrentamos y el poco caso que un gran porcentaje de la población ha hecho de las medidas de sana distancia.

Es indispensable recordar que La Paz se encuentra dentro de la región oriente de la zona metropolitana, punto considerado actualmente como foco rojo de la propagación del nuevo coronavirus ya que concentra el 20% del total de casos confirmados en el territorio nacional, por lo que es importante no bajar la guardia y acatar las disposiciones oficiales.

El municipio de La Paz, hace un llamado a la población para no propagar información errónea y a mantenerse al tanto de las disposiciones de gobierno a través de los canales oficiales. Actualmente en La Paz se tienen confirmados 238 casos de covid-19 y se han presentado 29 defunciones a causa de esta enfermedad.