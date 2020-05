Mantendrá Cruz Azul afiliación a Liga MX

+El club de futbol pertenece a la Cooperativa de la Cementera, una de las más importantes de América Latina



+Unidad de Inteligencia Financiera liberó las cuentas del equipo y la empresa y podrá seguir pagando la nómina



+Los tres, son investigados, por la UIF, debido a que habrían desviado mil 200 mdp desde México a Estados Unidos y España



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El Club Cruz Azul, fundado hace 93 años, permanecerá como afiliado a la Liga MX y Federación Mexicana de Futbol, pese a la investigación por delincuencia organizada –que incluye el destino de mil 100 millones de pesos– en contra del presidente de la Máquina, Guillermo Alvarez Cuevas –exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional–, su hermano, Alfredo, y su cuñado, Víctor Garcés, vicepresidentes.



Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que fueron bloqueadas las cuentas personales de tres directivos de la Cooperativa Cruz Azul, mientras están libres las relacionadas al funcionamiento de la empresa y del club deportivo.



De acuerdo con una investigación de Balón Cuadrado, esa familia no es dueña, sino que representa al club de futbol y la Cooperativa Cruz Azul. Procedería la desafiliación del equipo, siempre y cuando ellos, o alguno, fuera propietario del club.



El reglamento de afiliación de la Federación Mexicana de Futbol, en su artículo 66, establece claramente, como causal para dejar de ser miembro:



’El Dueño y/o los Directivos del Club, incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo.’



Después de que se dio a conocer el congelamiento de cuentas, la Liga Mx emitió un comunicado en el que señaló que no ha recibido notificación alguna sobre las investigaciones que la UIF realiza en contra de Billy Álvarez, al tiempo que reiteró su plena disposición para colaborar con distintas autoridades, preservando el respeto a la legalidad.



«Para la presidencia de la Liga Mx, y acorde con el marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con la presunción de inocencia como una condición fundamental», argumentó.



También Jorge Hernández, el vocero de la empresa cementera, lo aclaró, en entrevista con Milenio TV, la inviabilidad de que el equipo quede fuera de la Primera División:



’Eso no es posible, por dos razones: la primera es que ahorita es una presunción, o sea, no hay una sentencia de alguna autoridad; dos, la presunción de este supuesto está en contra de un directivo, no de la organización, no del club deportivo.’



Hay que recordar, subrayó, ’que el directivo no es el propietario del equipo, el propietario es Cooperativa La Cruz Azul y son 766 socios. Así que no se ve como algo que pudiera suceder’.



Ahora bien, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que se encarga de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisó que, efectivamente, fueron congelados los recursos financieros de Billy Álvarez, su hermano Alfredo y su cuñado, Garcés Rojo.



Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L., también Cementos Cruz Azul, fundada en 1881, es una empresa mexicana de la industria de la construcción. Según la revista Expansión, especializada en economía y finanzas, en febrero pasado, su facturación ronda los ocho mil millones de pesos anuales.



Está entre las mayores cooperativas de producción en Latinoamérica, sólo superada por las grandes empresas agroindustriales brasileñas, según la Alianza Cooperativa Internacional. Cuenta con cuatro plantas. Dos son constituidas como Cooperativas y las otras dos como Sociedades Anónimas de Capital Variable, denominada CYCNA (Cementos y Concretos Nacionales).



Las dos cooperativas están ubicadas en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, estado de Hidalgo y en Lagunas, Oaxaca. Las otras dos plantas se ubican Tepezalá, Aguascalientes , y en Palmar de Bravo, Puebla.



Movimientos inusuales



En un breve posicionamiento, la UIF detalló que dicha acción se tomó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero.



Sin embargo, las cuentas bancarias para el funcionamiento y operación de la Cooperativa, así como del equipo de futbol Cruz Azul están libres para salvaguardar los derechos laborales y salariales de los trabajadores de las diversas empresas.



Fuentes hacendarias dijeron que la investigación involucra el movimiento de mil 200 millones de pesos que habrían sido desviados desde México a Estados Unidos y España entre julio de 2013 y marzo de este año. Incluidos paraísos fiscales en El Caribe.



Tanto Billy Álvarez como Garcés Rojo han sido señalados por diversos cooperativistas de cometer multimillonarios fraudes en contra de la empresa productora y comercializadora de cemento hidráulico que posee cuatro plantas en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes y Puebla.



A su vez, Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, sostuvo que la investigación de la UIF es un tema relativamente añejo relacionado a imputaciones falsas interpuestas por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, socios suspendidos hoy de la organización, quienes también están bajo proceso.



Afirmó que jamás ha salido un solo centavo de la organización que no corresponda al desarrollo del patrimonio de la cooperativa misma. Negó que exista una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, aunque reconoció que se interpuso un amparo como medida de precaución, luego de que el año pasado un grupo de cooperativistas tomó las instalaciones del corporativo.



La investigación, aseguró, no tendría que afectar a la economía del equipo de futbol, así como a los futuros fichajes que podrían realizar para el torneo Apertura 2020 de la Liga Mx. «El plantel tiene estabilidad financiera, nuestros jugadores y colaboradores en el club deportivo pueden estar tranquilos», dijo.



Según Trasnfermarkt –una especie de bolsa de valores del balompié mundial—, La Máquina tiene un valor de 46 millones 500 mil euros, poco más de mil 100 millones de pesos al cambio actual. Y ocupa el quinto puesto, como el de mayor valor, de Liga MX.



Algunas precisiones



’Desde el 9 de julio del 2013 al 23 de marzo de 2020, Billy Álvarez realizó movimientos en sus cuentas personales, por 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, son montos estratosféricos, más de mil 100 millones de pesos, realizados en su cuenta personal’, comentó Guillermo Barradas, abogado del Consejo de Vigilancia de la cooperativa Cruz Azul.



’Hay una discrepancia entre los ingresos obtenidos, ya que ganaba cerca de un millón de pesos al mes’, puntualizó.



La UIF no sólo tiene una investigación en contra del Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, ya que se encontraron que hay dos procedimientos en contra de los directivos de Cruz Azul.



’Hay algunos gastos que se tienen con el club documentados, con acciones pendientes por iniciarse, por malos manejos dentro del club deportivo’, comentó Barradas.



’Lo que ellos utilizaban eran volúmenes millonarios de facturas, tanto en la Cooperativa como en el club, de ciertos rubros, incluidos, dulces, adornos. Presentaban gastos inexistentes de diferente índole. Hay casos de tazas conmemorativas, que se realizaban con proveedores elegidos por Álvarez y tenían costos 10 o 15 veces arriba de los normales’, detalló.



Continuó Barradas en declaraciones a ESPN, entrevistado antes del comunicado de la UIF:



’Está demostrado a través de facturas y de criterios de oportunidad, un mecanismo legal de la ley testigos. En esta situación, quien era la tesorera y el director de administración, se presentan ante la Fiscalía y demuestran que por instrucciones de Guillermo Álvarez, se autorizaron el pago de 51 facturas, con su propia firma, en donde se realizan pagos por cerca de 200 millones de pesos a empresas de las denominadas fantasmas.’



Hasta ahora, no se ha detectado que hayan existido desvío o malos manejos en la transferencia de futbolistas.



(Con información de ESPN.com y diario La Jornada)