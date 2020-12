Mantiene GEM estrecha colaboración con sector empresarial para reducir contagios por COVID-19 en temporada decembrina

• Reconoce Sedeco respaldo del sector empresarial y la importancia de la aplicación de medidas de prevención que ayuden a disminuir el riesgo de contagios.



Toluca, Estado de México, .- La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha orillado al Gobierno el Estado de México a tomar y anunciar medidas que buscan bajar la movilidad y promover el distanciamiento social para salvaguardar la vida de los mexiquenses, razón por la cual diversos giros comerciales se han visto impactados, como lo es el sector restaurantero.



De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el sector restaurantero formal cumple con todos los protocolos de salud para evitar la propagación del virus, sin embargo, la dependencia ha reconocido que ante la situación las medidas adoptadas resultan necesarias.



’Las acciones que está emprendiendo el GEM buscan anticipar que no tengamos un mes de enero crítico y complicado, sobre todo cuando los datos de hospitalización muestran un crecimiento en el número de infectados, lo que nos llevaría a un regreso al semáforo rojo y a varias semanas muy duras para la economía local’, explicó el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha.



El funcionario estatal señaló que a nivel mundial ciudades como Nueva York y Londres, entre otras, han adoptado incluso medidas más drásticas como el cierre definitivo de restaurantes, pues el ritmo de contagios no ha disminuido y en esta época decembrina es necesario bajar la movilidad que se traduce en contactos y contagios.



’La prioridad del Gobernador ha sido la salud de los mexiquenses, pero también ha sido muy sensible con la situación que han vivido las empresas de nuestro estado, particularmente las de menor tamaño, así como con el empleo de los mexiquenses’, destacó.



Indicó que por ello anunció, en su momento, una serie de medidas orientadas a mitigar las afectaciones económicas producidas por la contingencia de salud, como el subsidio al Impuesto Sobre Remuneraciones, para apoyar a emprendedores mexiquenses con sus proyectos productivos, también implementó un programa de financiamiento, en colaboración con Nacional Financiera a través de la banca tradicional.



Además, en apoyo al comercio local, se implementó el programa #YoConsumoLocal, a través de dos mecanismos, vía Mercado Libre donde se creó la Tienda en Línea del EdoMéx, y Vía WhatsApp, en colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) del Estado de México, que ha permitido acercar productos y servicios de pequeños comerciantes locales, con clientes potenciales.



"Por supuesto reconocemos el enorme compromiso por parte del sector empresarial, quien desde marzo se sumó a todas las acciones implementadas por el Gobierno y ha sido clave para poder hacer frente a esta pandemia", refirió el funcionario estatal.



Cabe recordar que representantes del Gobierno del Estado de México han sostenido reuniones constantes con el sector empresarial mexiquense con la finalidad de informar a detalle respecto de las nuevas medidas dadas a conocer por el Gobernador Alfredo Del Mazo para contener los contagios por COVID-19.



En los encuentros virtuales han participado líderes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC (Antad), y de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asbar).



Asimismo, han estado presentes los Secretarios de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha, de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, y las Secretarías de Salud, Seguridad, Trabajo, Cultura y Turismo, así como la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem).