Mantiene Jahir Ocampo objetivo de obtener medalla olímpica en Tokio

• Continúa Jahir Ocampo con su preparación en individual y sincronizados.



Zinacantepec, Estado de México, .- En continuidad al programa de seguimiento y acompañamiento que da el Gobierno del Estado de México a sus atletas de alto rendimiento y en particular para aquellos que están en proceso de alcanzar su clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio, el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, sostuvo una reunión virtual con el clavadista Jahir Ocampo Marroquín, para conocer de primera mano el estatus de su carrera deportiva.



En dicha reunión, a la cual también asistió el Subdirector de Alto Rendimiento, Germán Siles, el Director General reiteró el respaldo del Gobierno mexiquense, pero también destacó el trabajo que ha realizado Jahir durante estos complicados meses.



’Reconocemos la determinación y disciplina que has mantenido estos años y en particular en estos últimos meses, estamos emocionados por verte alcanzar ese anhelado espacio en Tokio. Está la gran oportunidad en individual y hay que buscarla hasta el final’, señaló.



Por su parte, el clavadista mexiquense con experiencia olímpica compartió con los funcionarios que actualmente se encuentra trabajando a puerta cerrada en la Alberca Olímpica ’Francisco Márquez’, en la Ciudad de México, de cara a las Series Mundiales y Copa del Mundo, según lo determine la Federación Mexicana de Natación.



’En febrero está el primer evento en China, aunque se ve complicado por la situación actual de pandemia, a finales de marzo en Canadá, ahí habrá que ver si el país permite el ingreso de los deportistas y la más probable, según las condiciones actuales, sería la Copa del Mundo a finales de abril, en Tokio’.



Acerca de las aspiraciones políticas que recientemente hizo públicas Rommel Pacheco, su pareja habitual en clavados sincronizados, Ocampo dijo que eso no cambia sus aspiraciones al podio olímpico, ya que es en la modalidad individual donde está mejor posicionado.



’Si se hace un selectivo nacional y Rommel decide participar, no hay ningún problema; en caso de que no sea Rommel podría participar junto a Osmar Olvera, pero estoy enfocado en lo individual, que ahí estoy apostado todo por la racha que iba teniendo en cuestión de puntuaciones antes de la pandemia y por eso me he mantenido firme’, sentenció.



’Creo que este año será mágico, inigualable, como ninguno de los otros Juegos Olímpicos y tengo fe porque me he mantenido a raya en los entrenamientos, tanto en casa como en las posibilidades que he tenido en la alberca. Yo tengo la certeza de que van a ser unos muy buenos juegos para México, tanto de manera individual, como en sincronizados’, agregó Ocampo.



En estos momentos, Jahir ’Ochampion’, como también se autonombra, se encuentra a la espera de las determinaciones que tome la Federación Mexicana de Natación para futuras competencias, según lo permita la pandemia en el país y el extranjero.



Su entrenamiento está enfocado en la Copa del Mundo y posteriormente se prevé que pudiera realizar campamentos en Asia, particularmente en Malasia, para llegar en la mejor forma posible a la justa veraniega.



Para finalizar, Quintana Haddad compartió con el deportista que la prioridad este año en materia deportiva para el Estado de México son los Juegos Olímpicos.



’A pesar de ser un periodo difícil, que ha exigido el rediseño de la activad gubernamental, particularmente en la cuestión presupuestaria, ha sido prioridad el cuidado de la salud pública y la protección del personal hospitalario y de primera línea, pero durante esta contingencia se ha mantenido el apoyo a los atletas, sin afectar los estímulos y atención a los atletas mexiquenses de alto rendimiento. Ten la certeza de que el apoyo ahí estará y sumaremos nuestro el granito de arena para llegar de manera óptima a los Juegos y la anhelada medalla.



’Es el año más importante en la vida de los deportistas y además unos Juegos Olímpicos muy especiales porque va a renacer la esperanza en unos momentos muy difíciles, de una crisis que se vive tanto en pérdidas humanas, como económicas que no se habían visto en el mundo contemporáneo. El deporte une y regresa la esperanza y el ánimo de un nacimiento de un nuevo mundo’, concluyó.