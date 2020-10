Mantiene Pedro Gandarilla objetivos previos al confinamiento

• Sigue trabajando en casa para no perder la fuerza y el nivel que había desarrollado antes de la cuarentena.



Zinacantepec, Estado de México, .- Previo al inicio de la contingencia por COVID-19, el atleta del Estado de México Pedro Gandarilla Fernández, tenía como meta principal calificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, planes que no han cambiado a pesar de todas las circunstancias adversas que se dieron a causa del confinamiento y de la postergación de la magna justa.



’Me encuentro más estable, creo que más que cambiar los planes, solo los alargó un poquito; cambio no hubo, sólo fue alargar lo que teníamos en mente mi entrenador y yo, seguir poco a poquito y paso a pasito’, declaró vía telefónica el deportista.



El corredor del Estado de México con experiencia internacional, consideró que este periodo sí tuvo serias repercusiones, pero afortunadamente, para su causa, ha sabido sobreponerse y aprovechar lo que tiene al alcance para continuar su proceso, adaptándose a las condiciones actuales.



’Sí se perdió bastante, un ciclo olímpico de entrenamiento, de preparación, de todo. Desde el inicio nos dio para abajo, pero gracias a Dios logramos adaptarnos, siento que conseguí el nivel que tenía cuando estaba dentro de los Parapanamericanos, creo que tengo un nivel intermedio, no eché a perder todo el trabajo que tenía, esperamos que pronto podamos regresar a las pistas, a los gimnasios y llegar con toda la actitud’, señaló.



Gandarilla reiteró que su intención era buscar la marca requerida para acudir a Tokio y aunque sabía de lo complicado que podría ser alcanzar la clasificación, estaba preparándose para encarar el reto.



’Tenía dos eventos seguros a los que pensaba ir, eventos con muy buen nivel de competencia para calificar a Tokio, sin asegurar que iba a calificar, porque eso es impredecible, pero me sentía muy bien corriendo y estaba con muchos ánimos para la competencia’, explicó el medallista de oro y plata en los pasados Juegos Parapanamericanos.



Acerca de cómo trabajó durante la contingencia, el corredor de Nezahualcóyotl declaró que compró un rodillo y ’ahí hemos estado entrenando doble, sesiones en la mañana y en las tardes, obviamente no es lo miso trabajar en la pista que así en la casa, pero en lo que cabe, pudimos entrenar en nuestra casa, también con unas pesas y nos adaptamos’.



Finalmente, Gandarilla Fernández explicó que, a diferencia de muchos, él no ha podido retornar a los espacios deportivos.



’Lamentable no se ha tenido la oportunidad de regresar a los entrenamientos formales, sigo en la casa, de repente buscamos alguna avenida para cambiar un poco la rutina, pero también es un poco peligroso, pero nos adaptamos y nos acostumbramos’, dijo.