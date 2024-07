Mantiene secretaría de salud del Estado de México vigilancia epidemiológica de COVID-19

TOLUCA, Estado de México. - La Secretaría de Salud del Estado de México informa que en relación con el número de casos de COVID-19 registrados en la entidad y, en atención a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, mantiene vigilancia epidemiológica de esta y otras enfermedades respiratorias y hasta el momento, se encuentra dentro de las estimaciones esperadas para esta temporada.



Con relación al comportamiento observado durante la presente temporada, no se identifica incremento significativo en la aparición de casos de SARS CoV-2; por el contrario, en comparación con los años anteriores se presenta una disminución tanto de casos sospechosos como casos confirmados.



La dependencia señala que a partir del 01 de enero al 15 de julio de 2024 (semana Epidemiológica número 28), en la entidad se han registrado 2 mil 384 casos sospechosos, 715 confirmados y cuatro mil 040 negativos, por lo que el sector salud estatal mantiene monitoreo de las personas que han dado positivo a virus SARS-CoV2.



Asimismo, en la mayoría de los casos los síntomas son leves y de tipo ambulatorio, por lo que no hay motivo de alarma.



De igual manera, precisa que la ocupación hospitalaria de acuerdo con la plataforma de la Red IRAG al corte del 15 de julio de 2024, se encuentra con una disponibilidad del 99.1 por ciento en camas generales y 100 por ciento de disponibilidad en camas con ventilador.



Los grupos de edad más afectados son los mayores de 70 años, seguido de 60 a 64 años, de 65 a 69 años, 30 a 34 años y 25 a 29 años, por ello, ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, es fundamental evitar la automedicación y acudir de inmediato al Centro de Salud para recibir atención y tratamiento oportuno.



De igual manera, ante la esperada movilidad de la población por el periodo vacacional, la dependencia recuerda la importancia de aplicar las siguientes medidas de prevención:



• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de estar en lugares públicos, toser, estornudar o limpiarse la nariz.

• Si no dispone de agua y jabón, utilizar desinfectante de manos a base de alcohol al 70 por ciento.

• Uso de cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación, si presenta síntomas respiratorios.

• Cubrirse al toser o estornudar utilizando el ángulo interno del brazo o un pañuelo desechable e inmediatamente lavarse las manos.