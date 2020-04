Mantienen libre tránsito en carreteras del EDOMÉX

• Mantiene Gobierno del Estado de México contacto permanente con los ediles mexiquenses.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría General de Gobierno del Estado de México mantiene un diálogo permanente con autoridades de los 125 municipios de la entidad, a fin de mantener el libre tránsito por caminos y carreteras que cruzan el estado, a la vez de que se verifica que atiendan las medidas establecidas por la Secretaría de Salud federal, para mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19.



En este sentido, la dependencia estatal informa que los alcaldes de diversos municipios como Malinalco, Aculco, Villa del Carbón, Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Sultepec han instalado puntos de control para exhortar a la población a cumplir con la medida de quedarse en casa ante el llamado de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno a movilizarse sólo en caso de ser indispensable, debido a la contingencia que se vive en el país.



Es de referir que las carreteras del Estado de México se encuentran transitables, y en el caso particular de Amatepec, a la fecha se mantiene comunicación con las autoridades municipales para que se garantice el libre acceso a esa demarcación.



Al respecto, autoridades de la Secretaría General de Gobierno apuntan que no hay bloqueos en las carreteras, sin embargo, en algunos municipios se tomó la decisión de promover diversos ejercicios como la colocación de mantas y otro tipo de apoyos visuales, en donde se recuerda a quienes transitan por éstas, que es importante quedarse en casa.



A la fecha, se han registrado casos de habitantes de Pueblos Mágicos, que abordan a viajeros para exhortarlos a no visitar sus municipios ante las medidas del aislamiento social recomendadas por la autoridad sanitaria.



Cabe subrayar que en municipios como Villa del Carbón, Aculco y Malinalco, de una enorme vocación turística, la autoridad municipal exhorta a quienes transitan las vías terrestres de la entidad, a respetar las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país y gran parte del mundo.



La dependencia estatal reitera el llamado a quedarse en casa, a mantener la sana distancia y a salir únicamente en casos de emergencia, desplazándose para atender las necesidades más apremiantes, el menor número de personas posible.