Mantienen labores tras choque de tren y autobús en Atlacomulco; gobierno del estado continuará brindando apoyo permanente a víctimas y familias

ATLACOMULCO, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Protección Civil del EdoMéx, Secretaría de Salud y Grupo Relámpagos, en coordinación con las fuerzas armadas y el municipio de Atlacomulco, atendieron el choque de un tren de la Empresa Kansas City Southern de México, contra un camión de pasajeros de la empresa Herradura de Plata, registrado esta mañana sobre la carretera federal Atlacomulco-Maravatío.



El autobús, que salió de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, dejó un saldo, de acuerdo con información la Secretaría de Salud y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con corte a las 18:00 horas, de 10 personas fallecidas, 7 mujeres y 3 hombres, y 55 personas lesionadas que reciben atención en distintos hospitales de la región; de ellas 33 son mujeres y 22 hombres.



Al Hospital General de Atlacomulco del IMSS-Bienestar fueron trasladadas un total de 21 personas; al Hospital General de San Felipe del Progreso, también de IMSS-Bienestar, 10 personas; 10 más a la clínica 252 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 1 al Hospital General IMSS-Bienestar de Ixtlahuaca; 11 a la clínica particular Santa María en Jocotitlán, 1 más al Centro Médico de Ixtlahuaca, también particular y 1 a la clínica particular Juan Pablo Segundo.



Dos pacientes del Hospital General de Atlacomulco del IMSS-Bienestar y una persona que era atendida en la Clínica 252 del IMSS fueron trasladados por vía aérea, con apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, al Hospital Adolfo López Mateos y al Hospital Médica MIA, respectivamente, donde reciben atención médica especializada.



La FGJEM lleva a cabo las investigaciones correspondientes con el propósito de esclarecer los hechos a fin de garantizar justicia a las víctimas.



En las acciones participaron la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Comisión Nacional de Emergencias, Policía Estatal, Protección Civil del EdoMéx, Subdirección de Urgencias del Estado de México (SUEM), el Grupo de Rescate Relámpagos, la FGJEM, Cruz Roja Atlacomulco, las Unidades Municipales de Protección Civil de Atlacomulco, San Felipe del Progreso y Jocotitlán.



El Gobierno del Estado de México seguirá brindando seguimiento y atención a las necesidades de las víctimas y sus familias, garantizando que reciban atención médica de calidad, así como los apoyos y acompañamiento necesarios, con el fin de salvaguardar la integridad de las y los mexiquenses que lamentablemente resultaron afectados en este percance.