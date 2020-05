Manuel Bartlett… ¿lastre para la 4T?

Presentó declaración patrimonial a medias

Su hijo León recibe contratos sin licitación

¿Se desvanece programa anticorrupción de AMLO?



SIN duda, el director de la Comisión Federal de Electricidad MANUEL BARTLETT DÍAZ se está convirtiendo en pesado lastre para el gobierno de la Cuarta Transformación.



En efecto, sin ninguna explicación de cierta solidez el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha dejado ’pasar por boba’, primero, la declaración incompleta del responsable de la paraestatal y, segundo, el presunto acto de corrupción derivado de un millonario contrato de adjudicación directa a un hijo del también exsecretario de Gobernación.



Extrañamente, a pesar del lema anticorrupción de la 4T, para el mandatario nacional no tuvo mayor relevancia que BARTLETT DÍAZ no haya incluido todas sus propiedades al momento de presentar su declaración patrimonial, previo arribo al gabinete lopezobradorista.



También extrañamente, el huésped del Palacio Nacional ha restado importancia al contrato de compraventa adjudicado a LEÓN MANUEL BARTLETT ÁLVAREZ por 31 millones de pesos para la adquisición de 20 ventiladores suministrados a la unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la exdelegación Hidalgo de la Ciudad de México.



Como es del dominio público, cada unidad fue vendida en un millón 550 mil pesos a pesar de que ese mismo día el IMSS recibió equipo similar por parte de otra empresa del ramo con cotización de 880 mil pesos. Es decir, en ese comparativo, el hijo del director de la CFE obtuvo una utilidad de 670 mil pesos por cada respirador artificial.



BARTLETT ÁLVAREZ se defiende comparando la erogación de 383 millones 67 mil 143 pesos por parte del gobierno de la Ciudad de México para la adquisición de 143 ventiladores, lo que equivale a un costo por unidad de 2 millones 680 mil pesos, cantidad muy superior a la venta de su empresa a la clínica del IMSS en la municipalidad de Hidalgo.



La omisión en la declaración de MANUEL y el millonario contrato directo a LEÓN, reconózcase o no, hacen ver mal al Presidente de la República y su proyecto de nación que tiene que ver con el combate frontal a la corrupción.



Con todo y la férrea defensa del director nacional del IMSS ZOÉ ROBLEDO justificando precios del mercado, tiempo de entrega, no anticipos y marca, ha sido contundente la investigación de la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que tiene en el ojo del huracán a la empresa Cyber Robotics Solutions y a su propietario BARTLETT ÁLVAREZ.



Además, el 30 de abril, justamente 13 días después del millonario contrato para el suministro de ventiladores, el hijo de MANUEL BARTLETT DÍAZ obtuvo otra adjudicación directa por 94.9 millones de pesos para proveer de equipo de ultrasonido para tórax y pulmón a una clínica del ISSSTE.



Si la Secretaría de la Función Pública no toma cartas en el asunto, el gobierno de la Cuarta Transformación podría quedar en evidencia en su programa anticorrupción, dejando entrever que esa práctica negativa es permitida para los de casa y severamente castigada para los de afuera.



La titular de la SFP, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, tiene entre sus manos una ’papa caliente’ y, evidentemente, solo intervendrá con la autorización presidencial.



El presidente LÓPEZ OBRADOR debe ser más incisivo a la hora de aplicar el programa anticorrupción y anteponer intereses personales o de grupo en ese punto importante de su proyecto de nación.



Lo dicho, MANUEL BARTLETT DÍAZ se está convirtiendo en un bagaje de peso bastante generoso para el gobierno que se identifica como posterior a la Independencia, la Reforma y la Revolución.



DESDE EL BALCÓN:

Dice el dicho y dice bien que ’cuentas claras, amistades largas’, lo cual podría aplicarse a una supuesta o real excelente coordinación para enfrentar la pandemia entre los gobiernos estatal y municipal.

Resulta que, durante las visitas de supervisión en instalaciones hospitalarias en esta ciudad fronteriza, el mandatario estatal panista FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA-extrañamente- no se hace acompañar del alcalde morenista MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Luego entonces ¿dónde está la ’excelente coordinación’?



