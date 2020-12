Manuel Becerra gana certamen nacional de literatura ’Laura Méndez de Cuenca’ 2020

Es galardonado por su obra poética ’Los trabajos de la luz no usada’.



Toluca, Estado de México, 4 de diciembre de 2020. Al concluir el Certamen Nacional de Literatura ’Laura Méndez de Cuenca’ 2020, que lanza la Secretaría de Cultura y Turismo con el objetivo de enriquecer el Fondo Editorial del Edoméx, la dependencia anunció a las y los ganadores, entre los que destaca Manuel Becerra.



Galardonado por su obra poética ’Los trabajos de la luz no usada’, una de sus últimas obras en la cual existe una inquietud por experimentar el lenguaje en el verso, Becerra es originario de la Ciudad de México y cuenta que su pasión por las letras comenzó a los 11 años de edad, además de que ésta lo ha llevado a participar en encuentros de literatura en Cuba, Filadelfia, Canadá, Nueva York, Nueva Jersey y Japón.



Compartió que entre sus logros más importantes ’ha sido estar como escritor residente en The International Writing Program por la Universidad de Iowa y, posteriormente, recibir una invitación en la Universidad Stockton en Nueva Jersey’, lugar donde comenzó a escribir su obra ’Los trabajos de la luz no usada’, que trata de una poesía de la observación más fina, en la que los animales, piedras y humanos dialogan a través de un espejo verbal, con un manejo en verso y prosa.



Resalta que en esta obra hay un entusiasmo por trabajar la estructura del poema es decir más por la ejecución, debido a las lecturas por las cuales se vio influenciado en ese tiempo específicamente de la prosa del poeta Antonio Cisneros, de ahí que haya muchos poemas en prosa y versos libres cuidados en su forma que resultan un libro coherente e innovador.



Agregó que la poesía no tiene público, por lo que su obra va dirigida a todos, asimismo, celebró la organización de este tipo de certámenes que son un apoyo determinante, que además de reconocer su obra, sirve como un aliciente vital al trabajo realizado detrás de cada texto y, por supuesto, el apoyo económico que es importante en estos tiempos.



’No escribir para los premios ni para un público en general o específico, la literatura no tiene tiempo para eso, ese trabajo no corresponde a un escritor, corresponde a un tiempo posterior y vendrán los lectores’, finalizó.



Para quienes deseen conocer más de este autor, algunas de sus obras son ’Canciones para adolescentes fumando en un claro del bosque’ (Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2011), ’Instrucciones para matar un caballo’ (Conaculta/FONCA, México, 2013), ’Fábula y Odisea’ (Mantis Editores, México, 2020) y ’La escritura de los animales distintos’ Writings on the other animals (Song Bridge Press, Iowa City, 2021).