Máquinas de votación sufrieron ataque, gané a lo grande: Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, minimizó este sábado el masivo ciberataque contra las agencias gubernamentales de Estados Unidos, el que dijo estaba "bajo control", y restó importancia a las acusaciones de su gobierno acerca de la responsabilidad de Rusia.



He sido completamente informado y todo está bien bajo control", tuiteó Trump en sus primeros comentarios públicos sobre el ataque.



Agregó que "Rusia, Rusia, Rusia es el canto prioritario cuando algo sucede" y sugirió -sin pruebas- que China "puede" también estar involucrada.



También podría haber habido un ataque a nuestras ridículas máquinas de votación durante la elección (presidencial del 3 noviembre), la cual ahora es obvio que gané a lo grande, haciendo de esto una vergüenza aún más corrupta para Estados Unidos", añadió el magnate republicano, en su última acusación infundada sobre un supuesto fraude masivo en los comicios que ganó el demócrata Joe Biden.



Estas declaraciones se producen un día después de que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que Rusia estaba detrás del devastador ciberataque, que afectó también a otros objetivos en el mundo y según expertos podría tener un impacto de gran alcance y tardar meses en desentrañar.



Creo que ahora podemos decir que es bastante claro que fueron los rusos los que participaron en esta actividad", dijo Pompeo al programa televisivo The Mark Levin Show el viernes.



Microsoft afirmó el jueves que había notificado a más de 40 clientes afectados por programas malignos, que según los expertos en seguridad permitieron a los atacantes un acceso sin restricciones a sus redes.



Alrededor del 80% de los afectados están localizados en Estados Unidos.



De su lado, Rusia negó su participación en el ataque.



La Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura estadunidense dijo el jueves -sin identificar al agresor- que el ataque plantea un "grave riesgo" y que frustrarlo sería "altamente complejo".



Biden ha expresado "gran preocupación" por el asunto, mientras que el senador republicano Mitt Romney culpó a Rusia y criticó lo que llamó un "silencio inexcusable" de la Casa Blanca.



Este sábado, el Departamento de Estado informó que Estados Unidos cerrará sus dos últimos consulados en Rusia, el de Vladivostok (extremo oriente) y el de Ekaterinburgo (centro).



Sin embargo, no está claro si estas medidas se harán efectivas antes de que Biden tome posesión de la presidencia el 20 de enero.



De su lado, la OTAN afirmó el sábado que estaba llevando a cabo una revisión a fondo de sus sistemas informáticos tras el masivo ciberataque.