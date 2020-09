Marcha ante la insensibilidad de MORENA en Ecatepec

Ecatepec, México.- Cientos de habitantes de diferentes colonias populares una vez más fueron despreciados por el alcalde, Fernando Vilchis Contreras, quien una vez más no atendió las necesidades rezagadas pero prioritarias de habitantes colonias humildes. Agua potable, pavimentos, seguridad y alimentos, fueron las demandas enarboladas por los manifestantes.



Los más de mil manifestantes, provenientes fundamentalmente de las colonias Laguna de Chiconautla, Ciudad Cuauhtémoc, Luis Donaldo Colosio y Potrero del Rey, entre otras, no recibieron ninguna respuesta positiva del alcalde, quien el día de hoy no hizo caso de los manifestantes, pero que en otras ocasiones les ha contestado que ’no tienen dinero’ y ’no los van a atender’.



La dirigente del Movimiento Antorchista en Ecatepec, Camelia Domínguez Isidoro, informó que: ’desde antes de la pandemia, acudimos en diferentes ocasiones a las oficinas municipales, pero el presidente Fernando Vilchis solo hace promesas y hasta la fecha no ha resuelto ninguno de los problemas que tiene la gente: agua potable para las colonias marginadas, que en estos momentos de pandemia es muy necesaria, que se habiliten las clínicas de salud que están instaladas en la Laguna de Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc, las cuales en estos momentos de Covid-19 son muy necesarias y obras y servicios para la gente de varias otras colonias. Eso es lo único que le pedimos al presidente municipal, pero a año y medio de que llegó al poder, no ha resuelto nada’.



La líder antorchista manifestó que el presidente municipal tiene la obligación constitucional de velar por el bienestar de los ecatepences y por eso debe solucionar las demandas de la gente: ’si quiere que vaya personalmente a las colonias para entregarle a la gente lo que necesita, lo importante que no se dejen en el abandono a muchas familias vulnerables’.



El alcalde Vilchis Contreras pretende reelegirse y por eso está guardando todo el dinero para su campaña, comentó Domínguez Isidoro, ’pero la gente se quedó sin trabajo, tiene hambre y por eso necesita que se le apoye con alimentos; y también necesita agua potable para cumplir con la higiene que se requiere en esta pandemia’.



La líder antorchista señaló que seguirá la lucha hasta que el alcalde le responda positivamente a la gente, para lo cual ’seguiremos denunciando los atropellos que se le hacen al pueblo, y lo haremos en medios de comunicación, con volantes y por todos los medios que nos sea posible, que el alcalde morenista Vilchis Contreras, no atiende a la gente y que, por tanto, los ecatepences ya no le daremos nuestra confianza a través del voto’.