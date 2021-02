Marcha de trasportistas para que AMLO les regrese fletes

*El gobernador Astudillo Flores, entre los 9 mejor aprobados



Buenos resultados para el gobernador del estado de Guerrero en las mediciones que cada mes hace la Consulta Mitofsky.

La correspondiente a enero ubica a Héctor Astudillo como el tercer mejor gobernador priista, y entre los 12 mejor evaluados por la población que gobierna.

Con el trabajo que ha realizado en la atención al Covid–19 y a la seguridad pública, Astudillo Flores se ha posicionado mejor que Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Alfredo del Mazo Maza, del Estado de México, entre otros importantes mandatarios.

En el mapa de aprobación, el mandatario guerrerense se encuentra en el noveno lugar, con el 55.9 de aprobación, superando al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

En el rubro de mejores gobernadores por el Partido Revolucionario Institucional, Astudillo Flores se ubica en el tercer lugar con el 55.9 de aprobación, solo atrás de Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila, con el 61.5 por ciento, y Quirino Ordaz Coppel, de Sinaloa con el 67.9 por ciento, que encabeza las preferencias.

En dicha encuesta el mejor evaluado es el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, con el 70.7 por ciento de aprobación, y de Morena es Claudia Sheinbaum gobernadora de la Cd de México, con el 62.5 de aprobación, seguida por Jaime Bonilla, de Baja California, con el 58.4 por ciento.

No parece ser gratuito ese resultado, porque Héctor Astudillo recibió un estado con violencia excesiva, problemas sociales y políticos, consecuencia de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, y una administración excesivamente desorganizada por el gobierno interino de Rogelio Ortega.

Su gobierno poco a poco regresó a la normalidad la vida del estado y ha reducido los niveles de violencia y asesinatos en las principales ciudades del estado, en coordinación con el gobierno federal y autoridades municipales.

MARCHA DE TRANSPORTISTAS en Chilpancingo.

Una de la demandas de los empresarios es que las autoridades les contraten sus servicios o les faciliten la venta de sus productos para reactivar la economía local.

O al menos que los convoquen para ofrecer servicios, calidad y precios.

Pero resulta que algunos que llegan al poder de inmediato construye sus empresas para llevarse doble tajada en las compras o renta de algunos servicios.

Para este día miércoles los empresarios del transporte de carga están convocando a una manifestación pacífica para pedirle al presidente de México que les devuelva los acarreos de la producción de maíz para esta temporada.

La protesta es contra los funcionarios de Segalmex, la institución que tiene que ver, según sus siglas, con la Seguridad Alimentaria Mexicana, y pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), quienes han contratado camiones de otros estados del país para mover la producción de maíz que adquieren a productores de Guerrero.

La cosecha del grano se mueve a bodegas de Segalmex y después se mandan al interior de la república, y eso se hace con camiones que no son de Guerrero.

La queja estriba en que no es posible que otros empresarios ofrezcan los fletes más baratos que los que se encuentran en las regiones.

Es decir, los empresarios locales creen que algún chipocludo funcionario de Segalmex está enriqueciéndose doblemente al contratar los fletes –seguramente más caros–, y con eso deja sin empleo a los transportistas locales, afectando gravemente la economía de las regiones, porque en todas hay camioneros que ofrecer un servicio competitivo en calidad y precio.

La protesta será a las siete de la mañana frente de las oficinas de esta dependencia federal, cuyos funcionarios están teniendo mala calificación por parte de los empresarios locales, quienes creen que se están aprovechando de sus puestos para hacer jugosos negocios que les engorde el bolsillo, al no satisfacerse con su salario.

El daño económico es para alrededor de 500 dueños de camiones de carga o mudanza en todo el estado, y por lo tanto es grave la afectación de la economía local, pues esos recursos no llegan a las familias guerrerenses, tan lastimadas en este momento de crisis económica por la pandemia del Covid-19.

Su intención es que este mensaje de protesta le llegue al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y regresen esos fletes para que tengan empleo empresarios locales y pueden tener ingresos para sus familias.