Marchan en Acapulco por asesinato del periodista Víctor Fernando Álvarez

Acapulco, Gro. 13 abril, 2020.-Organizaciones de periodistas, camarógrafos, y fotógrafos, realizaron una protesta y marcharon para exigir el esclarecimiento del asesinato de Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del portal de noticias Punto por Punto.



Este lunes, los comunicadores se reunieron en la glorieta de La Diana, en la franja turística de Acapulco con los protocolos de sanidad, y cubre bocas, para marchar y exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya condenó el asesinato.



MILENIO informó que el comunicador desapareció el 2 de abril en la colonia Ciudad Renacimiento y, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, la extremidad superior, fue encontrada el pasado miércoles en un predio cercano al canal pluvial de ese lugar.



El decano periodista, Ignacio Hernández Meneses, fue quien señaló que el crimen contra el periodista Víctor Álvarez fue cometido con saña y cobardía, y demandó no criminalizar su muerte.



’El día 11 de abril se le retiró la confianza a la Fiscalía General del Estado, postura que fijó en una carta conjunta de las agrupaciones de periodistas, porque jamás se informó del caso. Al fiscal poco le importó un documento firmado por reporteros, pues para él ha quedado claro que la vida de Víctor Álvarez, no tiene ningún valor, pues media hora después, se distribuyó un boletín, informando que fue encontrado el cráneo del compañero", reprocho el periodista Ignacio Hernández.

Los periodistas, reclaman justicia por el crimen de Víctor Fernando Álvarez y rechazan que se pretenda criminalizar su muerte para que las autoridades dejen de investigar y quede impune el asesinato.



Hernández Meneses señaló la carpeta de investigación de crimen del periodista, fue atendido como un homicidio más, y no fue turnado a la fiscalía especializada para atender casos de periodistas y defensores de derechos humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.



Los comunicadores marcharon lanzado consignas por los crímenes de los periodistas en las diferentes regiones del estado como Cecilio Pineda, de la región de Tierra Caliente, Alberto Nava López de Zihuatanejo. Además de los asesinatos perpetrados a Francisco Pacheco, en Taxco de Alarcón, Gabriel Soriano, Pamela Montenegro y recientemente Víctor Fernando Álvarez Chavez, todos en el puerto de Acapulco.



Fuente: Milenio