Marchan en Chilpancingo dueños de negocios que no han cerrado

CHILPANCINGO, Gro., 25 de abril de 2020.- Propietarios de comercios locales del Centro de la capital marcharon este sábado para exigir al gobierno estatal ayuda económica y que les permitan mantener abiertos sus negocios a pesar de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



Más de 100 personas, entre dueños negocios y empleados, salieron a las 9:30 horas del centro de Chilpancingo hacia el monumento a Las Banderas.



Los manifestantes pidieron la atención del gobierno del estado, pues indicaron que no pueden cerrar porque no hay apoyo para enfrentar la crisis financiera que ha provocado la cuarentena.



Además solicitan que se cancele el pago de rentas y servicios, la instalación de comedores comunitarios y ayuda económica para los negocios que no cumplen con los requisitos que pide el gobierno federal para acceder a los créditos de 25 mil pesos que ofrece.

