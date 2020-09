Marchan mujeres en Zihuatanejo por aborto legal y contra feminicidios

www.guerrerohabla.com





ZIHUATANEJO, Gro., 28 de septiembre de 2020.- Feministas de los colectivos Marejada y Raíz Guerrero marcharon por las principales calles de Zihuatanejo.



Unas 100 mujeres exigieron justicia por los feminicidios en el municipio, el estado y el país, el más reciente el de Jessica González en el vecino estado de Michoacán la semana pasada. Consideraron que son ’muertes silenciadas y con una investigación deficiente por parte de las autoridades’.



También como parte del Día Internacional de la Despenalización del Aborto, hicieron un mitin en el kiosco de la playa Principal. Ahí, demandaron que sea reconocido el aborto legal, seguro y gratuito, con el propósito de evitar la muerte de mujeres por abortos clandestinos.



Explicaron que un estudio del Instituto Guttmache, por la doctora Fátima Juárez, se estima que en México se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anualmente.



Sin embargo, es difícil tener cifras reales, puesto que muchos de ellos no son registrados. Según la Secretaría de Salud, el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte materna.



Lamentaron que desde 2014 se presentó en el estado la iniciativa para despenalizarlo, sin embargo, en seis años no se ha avanzado al respecto.



Exigieron justicia para las muertes violentas de Teresa Mendoza, asesinada en playa Linda el 11 de marzo de 2020, a quien se encontró con huellas de tortura y asfixia. Para Ana Leticia Granados Loraca, encontrada muerta en su departamento en el Infonavit El Hujal, el 19 de mayo del 2020.



Keira ‘N’, asesinada el 27 de enero de 2020 con arma de fuego. Rubicela ‘N’, asesinada en el Centro de Zihuatanejo en la calle Morelos el 23 de marzo de 2020. Y otras dos muertes con arma de fuego ocurridas el 8 de agosto en el Paseo de la Boquita y el 19 de septiembre en el Infonavit El Hujal.



Las mujeres marcharon por las principales calles del Centro hasta llegar al monumento de Lázaro Cárdenas en el bulevar Paseo de Zihuatanejo. Al monumento le colocaron un listón morado y lo cubrieron con pancartas con consignas como: ’Nos sembraron miedo, nos nacieron alas’, ’Mamá si un día no regreso no les creas, yo nunca me iría de tu vida dejándote el corazón roto’.

Fuente: Quadratín