Marchas del desorden y el saqueo capitalino

La situación generada en la Ciudad de México por unos 200 jóvenes auto denominados anarquistas con saqueos y agresiones a los medios de comunicación, causó indignación entre los diversos sectores de la población quienes no daban crédito a la complacencia de las autoridades ante el cumulo de delitos.

De por si la ciudad de México ya se convirtió en la sede de las manifestaciones de todo tipo, por lo que a diario hay problemas para la ciudadanía y la complacencia de las autoridades, mismas que han preferido castigar policías que aplicar la ley a los agresivos manifestantes, en donde una parte de femeninas se han convertido en una verdadera amenaza para todo mundo.

La tarde de este lunes 8 de junio, varias personas encapuchadas marcharon por calles de la Ciudad de México para exigir justicia por la agresión de la que fue víctima Melanie, la joven de 16 años de edad agredida por policías capitalinos el pasado viernes. Sin embargo, la manifestación derivó en actos vandálicos.

Los inconformes partieron del Ángel de la Independencia y llegaron al Zócalo capitalino, pero en su camino golpearon periodistas y robaron locales comerciales ante la indiferente mirada de autoridades que prefirieron mantenerse al marquen.

Aunque los comercios del centro histórico protegieron sus establecimientos con vallas metálicas, personas encapuchadas lanzaron cohetones, realizaron pintas y causaron destrozos en sucursales bancarias, cafeterías, tiendas de conveniencia y restaurantes, ya que marcharon armados de martillos, picos, marros y barretas, y además lanzaron botellas cohetones y piedras.

Los encapuchados vandalizaron el Hemiciclo a Juárez y Bellas Artes. En la avenida Francisco I. Madero, donde existe una gran cantidad de comercios, lograron derribar las protecciones y saquearon algunas tiendas de conveniencia.

Otro de los graves problemas que se han registrado en la Ciudad de México son los embotellamientos, ya que a todas horas se tienen que cerrar las vialidades por la presencia de manifestantes en contra de las autoridades locales y federales.

Ante todo ello la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx) pidió al gobierno de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a ejercer ’la legítima fuerza’ en las manifestaciones para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

’Se deben llevar a cabo los protocolos de seguridad, que se use la legítima fuerza. El monopolio de la utilización de esta legítima fuerza le corresponde únicamente al gobierno. Entonces sí es un exhorto a las autoridades para que la ejerzan’ destacó el titular de Canaco CdMx, Nathan Poplawsky.

En una entrevista con Milenio TV dijo que se sienten ’muy decepcionados’ porque además de las pérdidas provocadas en el sector ante el coronavirus, ahora deben enfrentar ’quebrantos derivados de actos vandálicos’.

Dijo que hasta ayer las pérdidas suman 146 mil 210 millones de pesos por ventas no realizadas ante la pandemia, así como un desempleo que llagará a las 250 mil plazas de trabajo.

El organismo empresarial reportó que los daños a establecimientos comerciales durante las marchas del 5 y 8 de junio en contra del abuso policial dejaron pérdidas por 22 millones de pesos, por lo que se opuso a que la protesta pública derive en actos vandálicos…..

LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA Y SIEMENS ENERGY MÉXICO SUMAN ESFUERZOS PARA IMPULSAR EL SECTOR ENERGÉTICO

Con la finalidad de impulsar la innovación y la investigación en el sector energético, la Universidad Panamericana, (UP), campus México y Siemens Energy México firman convenio de colaboración para implementar el programa ’Collaborative Network for Innovation’.

El convenio con alcance nacional permitirá apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la generación de emprendimiento tecnológico en universidades y centros de investigación con el objetivo de impulsar la innovación en el sector energético de México.

El documento fue signado, en presencia virtual, por el Dr. Santiago García Álvarez, rector de la UP, Campus México y por José Aparicio, presidente y CEO de Siemens Energy México, en la Ciudad de México.

También participaron Cecilia Canal Garrido, vicerrectora Ciudad UP-Santa Fe, Eulalio González Anta, director de la Facultad de Empresariales; Juan Alberto González Piñón, director del Centro de Emprendimiento e Innovación; Liza Monroy Ortiz, secretaria de Vinculación de Empresariales, así como Sergio Carey, CFO, de Siemens Energy México y el grupo gerencial de Siemens Energy en México.

Con la implementación del convenio se abrirán nuevos espacios y puentes de innovación para desarrollar ideas y emprendimientos que tengan el poder de transformar nuestro entorno.

Este acuerdo, liderado por la Oficina de Innovación de Siemens Energy y el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Panamericana favorecerá el intercambio de experiencia técnica para desarrollar el talento de los universitarios de México para que propongan conceptos novedosos aplicables a los sistemas energéticos.

En su mensaje, el Dr. Santiago García, manifestó que ’Esta alianza con Siemens Energy es de gran importancia para una universidad de investigación como lo es la Universidad Panamericana donde buscamos impulsar proyectos que ofrezcan beneficios tangibles para la sociedad y tengan impacto en el futuro de México’.

’La UP reconoce la importancia del sector energético como uno de los principales motores de la economía a nivel mundial por lo que ha impulsado programas y planes de estudio en materia energética. De la misma manera, este convenio nos permite sumar esfuerzos y brindar una plataforma global para que el talento de los universitarios de México pueda proponer conceptos innovadores aplicables en los demás sistemas energéticos en el mundo’ finalizó.

A través de este convenio, se reafirma la importancia del sector energético como uno de los principales motores para la reactivación económica a nivel global y como parte esencial para la operación de las demás industrias clave. ’Las nuevas generaciones liderarán la transformación de los sistemas energéticos del mañana creando soluciones disruptivas que respondan a las necesidades de la Sociedad y el planeta’ dijo José Aparicio, presidente y CEO de Siemens Energy en México, Centroamérica y El Caribe….

MANTIENE EL ISSSTE ESTRATEGIA PREVENTIVA Y DE VIGILANCIA PARA DISMINUIR TUBERCULOSIS

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtuvo resultados positivos en el control de la Tuberculosis (TB) durante 2019, periodo en el que se detectaron 767 personas con la enfermedad, con una tasa de 5.7 por cada 100 mil derechohabientes, lo que representa entre 3.2 y 3.4 del total de los casos reportados en México, estimados en 22 mil 246, a una tasa de 17.7 por 100 mil habitantes.

El Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, enfatizó que, en el marco del Modelo de Salud Preventivo, el Instituto mantiene la guardia en el combate a la TB, pues a 138 años del descubrimiento de la bacteria que la causa, aún es el padecimiento infeccioso más letal del planeta al causar cuatro mil muertes por día.

Tener una incidencia menor al promedio nacional se debe a la puntual aplicación en el Instituto de la estrategia de vigilancia epidemiológica denominada Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el control de esta enfermedad infecciosa y crónica, que puede permanecer latente por muchos años y expresarse en la edad adulta cuando las defensas bajan.

La responsable del Programa de Micobacteriosis para el Control de Tuberculosis y Lepra de la Dirección Normativa de Salud, Margarita Ortega Lucero, destacó que el TAES ha permitido contribuir a contener y mantener en niveles muy bajos la TB Multifarmacorresistente (MFR), reto actual en el control de esta patología.

Comentó que existen varios tipos de TB, siendo la pulmonar la que se contagia y la más frecuente con el 80 por ciento de incidencia, por lo que los principales programas están dirigidos a su prevención, detección y tratamiento. Otras formas de TB son ganglionar, meníngea, pleural, intestinal, biliar, ósea, y en casos más raros de piel.

Menores de cinco años no vacunados, adultos mayores, personas con diabetes, cáncer y VIH y SIDA, además de fumadores y alcohólicos, son más propensos a la TB.

La estrategia TAES y su vinculación a la plataforma de control epidemiológico de la Secretaría de Salud, permite llevar un seguimiento estrecho de los pacientes, "se les registra desde que son sospechosos de TB, reportamos confirmación diagnóstica, estudios de monitoreo mensual, identificación de casos con farmacorresistencia y en caso necesario gestionamos la reestructuración de tratamiento ante cabeza de sector", enfatizó especialista.

Además, añadió, hacemos seguimiento del 100 por ciento de la cadena de contagio; damos tratamiento al enfermo de manera puntual, los pacientes acuden diariamente a su unidad médica para que se le entregue la dosis del día y el médico corrobora que la ingiere en su presencia, esto durante seis meses, con lo cual evitamos al máximo riesgos de MFR.

Precisó que la TB se encuentra latente en un tercio de la población mundial, sin que las personas desarrollen la enfermedad, tengan síntomas o puedan contagiarla, pero se estima que hasta el 10 por ciento de ellos en algún momento de su vida pueden enfermar y ser portadores.

Ante esta posibilidad, se brinda tratamiento preventivo o profiláctico a casos detectados con TB latente para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad, especialmente a menores de cinco años más propensos a TB meníngea, pues detrás de cada niño con este padecimiento hay un portador adulto con enfermedad activa no diagnosticada.

Recomendó a la población vacunar a los recién nacidos y en personas mayores estar alertas ante síntomas de TB pulmonar como tos persistente con más de dos semanas de duración, seca, con flemas o sangre, sudoraciones nocturnas, fiebre, fatiga y baja de peso, en cuyo caso deben acudir a su clínica de inmediato…..

