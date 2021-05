Molango, Hgo., a 04 de mayo de 2021.



MARCIA TORRES IMPULSARÁ LEYES QUE PERMITAN UN MEJOR INTERCAMBIO COMERCIAL



- Buscará fortalecer los giros comerciales, ya que esto permite brindar apoyo de una manera más efectiva.



- Refiere que el sector económico necesita reactivarse y consolidarse.



’Cada pueblo es diferente, el contexto, las posibilidades, los servicios, por eso es importante seguir conociéndoles de cerca’, expresó Marcia Torres González, candidata a diputada local por el Distrito II Zacualtipán durante la salutación que sostuvo con comerciantes de Molango de Escamilla.



’Venir a su comunidad me permite escucharles, pero sobre todo, exponer ante ustedes mis propuestas, el trabajo de un diputado se cimenta en 3 ejes principales, gestionar recursos, trabajar de manera colaborativa con las presidencias municipales y legislar, por ello impulsare leyes que permitan un mejor intercambio comercial, equitativo y con posibilidades de poder reforzar programas y beneficios que impacten de manera sustancial a los pequeños, medianos y macro comercios, buscando la inclusión de todos los giros que sean posibles’ expuso.



Marcia Torres remarcó que los proyectos se respaldan con la aceptación de las ideas, las propuestas y las acciones que son posibles de alcanzar.



’Siento su respaldo, y eso me motiva a seguir fortaleciendo nuestra confianza, segura de que juntos podremos darle sentido y congruencia a los recursos que se hagan llegar para su beneficio, por ello también es importante regresar con ustedes para dar seguimiento, para seguir escuchando y constatar que los beneficios sean patentes’.



’Mejorar los servicios públicos básicos impactan de gran manera en el desarrollo de la actividad económico comercial, por ello estaré trabajando de manera colaborativa con las presidencias municipales para que el alumbrado público, el drenaje, el agua potable, se encuentren acordes a las necesidades de la población y de los comercios’.



En ese contexto, la candidata del Partido Revolucionario Institucional reiteró que buscará fortalecer los giros comerciales, ya que esto permite brindar apoyo de una manera más efectiva.



’Saber que existen diversos giros a los que ustedes se dedican como comerciantes, permite a las autoridades la facilitación de los proyectos, debemos de facilitar que ustedes los que se dedican a la fabricación de productos, puedan adquirir y tramitar su propia marca, y esta se registre, darla a conocer y con ello elevar las posibilidades de contar con mercados cada vez más amplios’.



Reconoció que un sector productivo como el comercio es un gran impulsor en la economía de los municipios, por lo cual indicó que trabajará por todos y para todos de manera unida, pues esto sin duda permite a su proyecto cimentarse de manera responsable.



’Seré su aliada desde el Congreso. Seguimos siendo una propuesta responsable, que sabe unificar ideas y voluntades, sé que el sector económico necesita reactivarse y consolidarse después de esta situación que estamos viviendo por la contingencia sanitaria, por eso sin duda alguna, debemos de trabajar para que haya las facilidades de nuevos programas de apoyo, utilizando los créditos que realmente sirvan para volver a incentivar los negocios’.



’No ha sido fácil este último año, no es sencillo salir de su casa a buscar el sustento para su familia, lo que ustedes realizan nos beneficia a todos, trabajaré desde el Congreso si ustedes apoyan este proyecto, para que podamos unidos, ir juntos por un mejor sector económico comercial, por un mejor municipio, por un mejor Distrito, por un mejor Hidalgo, sé que hay mucho por hacer; pero no tengo duda de que juntos lo haremos posible’.